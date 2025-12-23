В Россию впервые завезли китайский сыр
Какие конкретно сорта доставили из Поднебесной – не сообщается
23 декабря 2025, 14:50, ИА Амител
Производство сыра / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Россия в ноябре осуществила первую в истории закупку сыра у Китая. Общий объем импорта составил восемь тонн, а общая стоимость оценивается в 93 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.
«В таможенных документах не уточняется, какой именно сорт сыра был ввезен», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Китае производят как сыры, аналогичные европейским, так и уникальные местные сорта, в том числе из молока буйволиц.
14:55:43 23-12-2025
свят-свят, не надо, спасибо...
15:25:14 23-12-2025
а тебе что его в рот толкают?
15:32:19 23-12-2025
Позор этим властям. Такую страну угробили и народ добить хотят, китайцам тесно там, у нас места много. Сами ешьте свою отраву.
15:38:51 23-12-2025
И так невозможно фрукиы- овощи покупать все Китайское, химией напичкано
Потом только успеваем онкоцентры строить
15:39:40 23-12-2025
Звучит, как гонконгский грипп
15:40:47 23-12-2025
если хороший сыр будет и раскупать будут хорошо привезут еще больше
а местные если у них сыр плохой останутся на бобах
15:51:30 23-12-2025
Первый раз вижу, чтобы сырьё для сыра брали из быков.
16:02:02 23-12-2025
Гость (15:51:30 23-12-2025) Первый раз вижу, чтобы сырьё для сыра брали из быков.... буйволицы не быки, а коровы буйволов, дилетант.
16:07:43 23-12-2025
Гость (15:51:30 23-12-2025) Первый раз вижу, чтобы сырьё для сыра брали из быков.... видимо дорогой. элитный. для элитов.
16:18:11 23-12-2025
Уж если яйца синтетические китайцы научились делать, то сыр совсем не проблема ))
16:18:39 23-12-2025
Печально, живу в деревне, нет возможности покупать домашнее молоко.. За эту осень отказались от содержания коров несколько семей! Далее сыр из Китая, .. многое чего из-за бугра, бизнесу - это выгодно, заметь .. Такая, она - рыночная.
17:27:17 23-12-2025
Китай впереди планеты всей по подделкам, что хотите то и сделают, не отличите от оригинала.