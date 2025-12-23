НОВОСТИОбщество

В Россию впервые завезли китайский сыр

Какие конкретно сорта доставили из Поднебесной – не сообщается

23 декабря 2025, 14:50, ИА Амител

Производство сыра / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Производство сыра / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россия в ноябре осуществила первую в истории закупку сыра у Китая. Общий объем импорта составил восемь тонн, а общая стоимость оценивается в 93 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

«В таможенных документах не уточняется, какой именно сорт сыра был ввезен», - говорится в сообщении. 

Стоит отметить, что в Китае производят как сыры, аналогичные европейским, так и уникальные местные сорта, в том числе из молока буйволиц.

Avatar Picture
Гость

14:55:43 23-12-2025

свят-свят, не надо, спасибо...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

15:25:14 23-12-2025

а тебе что его в рот толкают?

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:32:19 23-12-2025

Позор этим властям. Такую страну угробили и народ добить хотят, китайцам тесно там, у нас места много. Сами ешьте свою отраву.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:51 23-12-2025

И так невозможно фрукиы- овощи покупать все Китайское, химией напичкано
Потом только успеваем онкоцентры строить

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:40 23-12-2025

Звучит, как гонконгский грипп

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:47 23-12-2025

если хороший сыр будет и раскупать будут хорошо привезут еще больше
а местные если у них сыр плохой останутся на бобах

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:30 23-12-2025

Первый раз вижу, чтобы сырьё для сыра брали из быков.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:02 23-12-2025

Гость (15:51:30 23-12-2025) Первый раз вижу, чтобы сырьё для сыра брали из быков.... буйволицы не быки, а коровы буйволов, дилетант.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:07:43 23-12-2025

Гость (15:51:30 23-12-2025) Первый раз вижу, чтобы сырьё для сыра брали из быков.... видимо дорогой. элитный. для элитов.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:18:11 23-12-2025

Уж если яйца синтетические китайцы научились делать, то сыр совсем не проблема ))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

16:18:39 23-12-2025

Печально, живу в деревне, нет возможности покупать домашнее молоко.. За эту осень отказались от содержания коров несколько семей! Далее сыр из Китая, .. многое чего из-за бугра, бизнесу - это выгодно, заметь .. Такая, она - рыночная.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:17 23-12-2025

Китай впереди планеты всей по подделкам, что хотите то и сделают, не отличите от оригинала.

  6 Нравится
Ответить
