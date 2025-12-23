В Россию впервые завезли китайский сыр

Какие конкретно сорта доставили из Поднебесной – не сообщается

Россия в ноябре осуществила первую в истории закупку сыра у Китая. Общий объем импорта составил восемь тонн, а общая стоимость оценивается в 93 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

«В таможенных документах не уточняется, какой именно сорт сыра был ввезен», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Китае производят как сыры, аналогичные европейским, так и уникальные местные сорта, в том числе из молока буйволиц.