Риск развития деменции может быть ниже у людей, употребляющих жирные сыры и сливки

Молоко, сметана и сыр / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Употребление жирных сыров и сливок может быть связано со снижением риска развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Лундского университета, пишет "56 медиа".

В основу работы легли данные 27 670 жителей Швеции, средний возраст которых на момент начала наблюдений составлял 58 лет. За участниками следили около 25 лет, за это время было зафиксировано 3208 случаев деменции. Добровольцы вели пищевые дневники и подробно отвечали на вопросы о своем рационе и способах приготовления пищи.

Анализ показал, что среди людей, ежедневно употреблявших примерно 50 граммов сыра, деменция развилась у 10% участников. В группе тех, кто ел сыр редко или избегал его, этот показатель достигал 14%. После учета возраста, пола и уровня образования выяснилось, что активное потребление жирных сыров снижало общий риск деменции на 13%, а сосудистой формы – на 29%.

«Похожий эффект наблюдался и при употреблении жирных сливок. Участники, которые ежедневно съедали не менее 20 граммов продукта с жирностью около 30–40%, сталкивались с деменцией на 16% реже, чем те, кто полностью исключал сливки из рациона», – отмечает издание Ridlife.ru.

При этом обезжиренные молочные продукты, а также молоко, масло, йогурт и кефир подобной связи с риском деменции не показали.

Ведущий автор исследования Эмили Сонестедт отметила, что полученные данные указывают именно на защитную роль жирных молочных продуктов, однако подчеркнула необходимость дополнительных исследований, чтобы подтвердить эти выводы и точнее понять механизм их влияния на здоровье мозга.

