В РПЦ высказались о допустимости ношения юбок мужчинами

По словам священника, вопрос одежды должен рассматриваться в контексте традиций

04 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Представитель Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что православие не запрещает мужчинам носить юбки, сообщает издание "Абзац".

По его словам, традиционные священнические облачения (рясы и подрясники) по крою аналогичны женской одежде. 

Помимо этого, священник отметил, что в этом "нет и не может быть нравственного содержания". Комментарий был дан в ответ на заявления предпринимателя Германа Стерлигова, который ранее осуждал ношение женщинами мужской одежды.

В РПЦ подчеркнули, что вопрос одежды не является догматическим и должен рассматриваться в контексте традиций, а не гендерных ассоциаций.

Комментарии 10

Гость
Гость

16:42:56 04-09-2025

О люди, о нравы!

  0
Ответить
Шинник
Шинник

16:50:46 04-09-2025

ну тут просто совпало с церковным одеянием ...

  3
Ответить
Гость
Гость

17:11:17 04-09-2025

А бабы в брюках это их устраивает ?

  -4
Ответить
Гость
Гость

17:17:07 04-09-2025

Традиционные ценности и скрепы

  0
Ответить
Гость
Гость

17:25:06 04-09-2025

Так они вообще в платьях ходят

  7
Ответить
Гость
Гость

19:08:58 04-09-2025

Как хорошо было в СССР, попам не давали раскрывать рот и было меньше нравственного падежа.

  10
Ответить
Кхм...
Кхм...

23:44:52 04-09-2025

Ну ещё бы бородатые дядьки в платьях были против!

  5
Ответить
Гость
Гость

08:25:09 05-09-2025

так настоящих мужчин давно нет, все они стали "оно", вот пусть и ходят в юбках)

  -2
Ответить
Гость
Гость

10:47:33 05-09-2025

Особенность тех "Германов", осуждающих не женственную одежду в том, что они не осуждают тяжёлый физический труд, который уродует женское тело, наоборот скидывают его на женские плечи, одевают в каблучки и юбочки, чтобы потруднее работалось, а порой и сами, в удобных брючках, "садятся на женскую шею - едут, бороздят ботинками и подгоняют". В юбках, платьях, такие женщины выглядят как "ужас с летящей походкой на каблуках" и "Германы" с презрением отворачиваются, уворачиваются... "Германы", Вы обязаны нарядить их в свадебные платья и жениться без права на развод.

  0
Ответить
Гость
Гость

13:17:22 05-09-2025

Гость (10:47:33 05-09-2025) Особенность тех "Германов", осуждающих не женственную одежду...
Отсыпьте. Дурь у вас забористая...

  -2
Ответить
