В РПЦ высказались о допустимости ношения юбок мужчинами

По словам священника, вопрос одежды должен рассматриваться в контексте традиций

04 сентября 2025, 16:40, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Представитель Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что православие не запрещает мужчинам носить юбки, сообщает издание "Абзац".

По его словам, традиционные священнические облачения (рясы и подрясники) по крою аналогичны женской одежде.

Помимо этого, священник отметил, что в этом "нет и не может быть нравственного содержания". Комментарий был дан в ответ на заявления предпринимателя Германа Стерлигова, который ранее осуждал ношение женщинами мужской одежды.

В РПЦ подчеркнули, что вопрос одежды не является догматическим и должен рассматриваться в контексте традиций, а не гендерных ассоциаций.