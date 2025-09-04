В РПЦ высказались о допустимости ношения юбок мужчинами
По словам священника, вопрос одежды должен рассматриваться в контексте традиций
04 сентября 2025, 16:40, ИА Амител
Представитель Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что православие не запрещает мужчинам носить юбки, сообщает издание "Абзац".
По его словам, традиционные священнические облачения (рясы и подрясники) по крою аналогичны женской одежде.
Помимо этого, священник отметил, что в этом "нет и не может быть нравственного содержания". Комментарий был дан в ответ на заявления предпринимателя Германа Стерлигова, который ранее осуждал ношение женщинами мужской одежды.
В РПЦ подчеркнули, что вопрос одежды не является догматическим и должен рассматриваться в контексте традиций, а не гендерных ассоциаций.
16:42:56 04-09-2025
О люди, о нравы!
16:50:46 04-09-2025
ну тут просто совпало с церковным одеянием ...
17:11:17 04-09-2025
А бабы в брюках это их устраивает ?
17:17:07 04-09-2025
Традиционные ценности и скрепы
17:25:06 04-09-2025
Так они вообще в платьях ходят
19:08:58 04-09-2025
Как хорошо было в СССР, попам не давали раскрывать рот и было меньше нравственного падежа.
23:44:52 04-09-2025
Ну ещё бы бородатые дядьки в платьях были против!
08:25:09 05-09-2025
так настоящих мужчин давно нет, все они стали "оно", вот пусть и ходят в юбках)
10:47:33 05-09-2025
Особенность тех "Германов", осуждающих не женственную одежду в том, что они не осуждают тяжёлый физический труд, который уродует женское тело, наоборот скидывают его на женские плечи, одевают в каблучки и юбочки, чтобы потруднее работалось, а порой и сами, в удобных брючках, "садятся на женскую шею - едут, бороздят ботинками и подгоняют". В юбках, платьях, такие женщины выглядят как "ужас с летящей походкой на каблуках" и "Германы" с презрением отворачиваются, уворачиваются... "Германы", Вы обязаны нарядить их в свадебные платья и жениться без права на развод.
13:17:22 05-09-2025
Гость (10:47:33 05-09-2025) Особенность тех "Германов", осуждающих не женственную одежду...
Отсыпьте. Дурь у вас забористая...