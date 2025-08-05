Священник РПЦ заявил, что россиянок ждет массовая одержимость из-за экстрасенсов

Епископ Питирим считает, что интересующиеся оккультизмом будут становиться бесноватыми и "уже становятся"

05 августа 2025, 08:17, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Российских женщин из-за хождения к экстрасенсам ждет массовая одержимость бесами. Как сообщает "Кровавая барыня", об этом в своей проповеди заявил священник РПЦ, глава Скопинской епархии епископ Питирим.

По словам священнослужителя, в России около 800 тысяч представителей оккультизма – магов, экстрасенсов и колдунов, которые "лично призывают бесов" и являются "посредниками между дьяволом и человеком". Обращаются к ним миллионы россиян, а большинство из них – женщины.

«И нас ждет массовая одержимость, я про это много говорил, потому что вот к этим оккультным услугам прибегают в основном женщины. Они как раз в этом отношении более податливые, и очень многие женщины обращались к бесам, к колдунам, к бабкам, к гадалкам, к колдуньям, к ворожеям и так далее, к целительницам. Они же помогают, а это же работа, это помощь оттуда идет. Откуда оттуда? От дьявола помощь идет», – заявил Питирим.

Он считает, что интересующиеся оккультизмом будут становиться бесноватыми и "уже становятся".