Священник РПЦ заявил, что россиянок ждет массовая одержимость из-за экстрасенсов
05 августа 2025, 08:17, ИА Амител
Российских женщин из-за хождения к экстрасенсам ждет массовая одержимость бесами. Как сообщает "Кровавая барыня", об этом в своей проповеди заявил священник РПЦ, глава Скопинской епархии епископ Питирим.
По словам священнослужителя, в России около 800 тысяч представителей оккультизма – магов, экстрасенсов и колдунов, которые "лично призывают бесов" и являются "посредниками между дьяволом и человеком". Обращаются к ним миллионы россиян, а большинство из них – женщины.
«И нас ждет массовая одержимость, я про это много говорил, потому что вот к этим оккультным услугам прибегают в основном женщины. Они как раз в этом отношении более податливые, и очень многие женщины обращались к бесам, к колдунам, к бабкам, к гадалкам, к колдуньям, к ворожеям и так далее, к целительницам. Они же помогают, а это же работа, это помощь оттуда идет. Откуда оттуда? От дьявола помощь идет», – заявил Питирим.
Он считает, что интересующиеся оккультизмом будут становиться бесноватыми и "уже становятся".
09:14:03 05-08-2025
Видел кто нибудь, чтобы бесы вселялись не в религиозных людей?
11:27:51 05-08-2025
В в каждом веруне сидит персональный бес!
09:14:12 05-08-2025
Если кто-то забыл- Россия СВЕТСКАЯ страна. Батюшка обеспокоен конкуренцией, видимо))). Сколько церквов понастроили за 25 лет? 30000. Сколько школ закрыли? 26000. Количество ВУЗов стало меньше почти в 2 раза. Т.е.- мозгов разумных поубавилось однозначно, ибо любое мракобесие- формальное или неформальное -путь к интеллектуальной деградации общества.
11:01:21 05-08-2025
БРАВО!!!
09:16:10 05-08-2025
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
В.Высоцкий
09:36:20 05-08-2025
Священник РПЦ заявил.......................Дальше можно не читать. РПЦ деньги любит со старушек принимать.
Лично видел как лет13 назад попЫ в 5-й Элемент на Чернышевского припёрлись просить бытовую технику. Губа не дура была. Много просили всего. Молодые, упитанные такие.
А ВЕРА в Душе у каждого из нас!!!
10:12:12 05-08-2025
Вся эта возня РПЦ против "экстрасенсов" больше похожа на передел рынка между двумя рекламными агентствами
10:16:58 05-08-2025
- "По словам священнослужителя, в России около 800 тысяч представителей оккультизма – магов, экстрасенсов и колдунов, которые "лично призывают бесов" и являются "посредниками между дьяволом и человеком".-------- Если посадить на разные чаши весов, всех попов и 800 тысяч, то весы будут на нуле. Так что, чья бы корова мычала.
11:02:37 05-08-2025
РПЦ налоги не платит. Вопрос: а чё так можно? да?
12:04:49 05-08-2025
Кроме шуток, что-то есть непознанное нематериальное. Сталкивался. Впечатления на всю жизнь.
На рождественском гадании в юности явился некто, ответивший на множество вопросов.
В процессе ответов он ругался на тупые вопросы девчонок, обзывался (бес?)
Но был и очень важный положительный остерегающий совет, изменивший жизнь в лучшую сторону (а вот тут совсем не бес).
Больше не пробовал. Опасно. Знаю одного кто увлекся подобным и через время "поехал кукушкой".
Все серьезно.
12:51:04 05-08-2025
Гость (12:04:49 05-08-2025) Кроме шуток, что-то есть непознанное нематериальное. Сталкив... ЛЮБАЯ религиозная догма-не про непознанное и непознаваемое... Это ТОЛЬКО про власть и деньги.
18:14:18 05-08-2025
Гость (12:04:49 05-08-2025) Кроме шуток, что-то есть непознанное нематериальное. Сталкив... Моя покойная супруга, дай ей бог, тоже, прежде чем со мной за дружить, к гадалке сходила, ну тамей уши в трубочку и свернула...