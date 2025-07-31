В Рубцовске капитально отремонтируют школу № 2 за 200 млн рублей

Глава Минобрнауки Алтайского края Светлана Говорухина проверила ход работ

31 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Инспекция рубцовской школы №2 / Фото: пресс-служба Минобрнауки Алтайского края

В кадетской школе №2 Рубцовска продолжается капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, в здании обновляют кровлю, фасад, крыльцо.

Глава ведомства Светлана Говорухина проверила ход работ. Вместе с министром объект посетили первый заместитель Главы Администрации Владимир Пьянков, заместитель Главы Администрации Александр Шашок, прокурор города Алексей Зинков, директор школы Галина Мерс, генеральный подрядчик Андрей Свиридов, технический заказчик (строительный контроль) Алексей Штайнерпрайс и представители родителей.

Ремонт ведется в рамках регионального проекта "Все лучшее детям", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети". На эти цели выделено из краевого бюджета — более 70 миллионов рублей, из федерального — около 130 миллионов рублей. За счет привлеченных муниципалитетом средств модернизировали инженерные сети. Планируется завезти новую мебель и технику, привести в надлежащий вид стадион, беговые дорожки, установить тренажеры.

"Примечательно, что в 2025 году школе исполнится 65 лет, такой грандиозный подарок к юбилею. Мы любим свою школу, знаем ее историю. Тесно сотрудничаем с ветеранами. Нас поддерживают родители учеников, наши выпускники, администрация города и Министерство образования и науки края. Уверена, что наш юбилей пройдет замечательно!", - отметила директор школы Галина Мерс.

На время капитального ремонта учебный процесс для обучающихся был перенесен в школу №19 города Рубцовска. Воспитанники кадетской школы продолжили обучение по своей установленной программе.