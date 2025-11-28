НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске пропал десятилетний мальчик в красно-серой куртке

Мальчик ушел из дома 27 ноября

28 ноября 2025, 09:35, ИА Амител

В Рубцовске объявлен в розыск десятилетний мальчик, который ушел из дома 27 ноября 2025 года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт", распространивший ориентировку на ребенка.

Приметы пропавшего:

  • возраст – 10 лет;

  • рост – около 140 см;

  • телосложение – худощавое;

  • волосы – светло-русые;

  • глаза – зеленые.

Во что был одет:

  • куртка красно-серого цвета;

  • темно-синие штаны;

  • коричневые ботинки;

  • шапка черно-серого цвета.

Любую информацию, которая может помочь в поисках, следует незамедлительно передавать на круглосуточную горячую линию "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Рубцовск дети пропал человек

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:43:42 28-11-2025

найдись живым!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:55:28 28-11-2025

как страшно! ...там и погода ужасная , а водоемы рядом есть?

  0 Нравится
Ответить
