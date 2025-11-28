В Рубцовске пропал десятилетний мальчик в красно-серой куртке
Мальчик ушел из дома 27 ноября
28 ноября 2025, 09:35, ИА Амител
В Рубцовске объявлен в розыск десятилетний мальчик, который ушел из дома 27 ноября 2025 года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт", распространивший ориентировку на ребенка.
Приметы пропавшего:
-
возраст – 10 лет;
-
рост – около 140 см;
-
телосложение – худощавое;
-
волосы – светло-русые;
-
глаза – зеленые.
Во что был одет:
-
куртка красно-серого цвета;
-
темно-синие штаны;
-
коричневые ботинки;
-
шапка черно-серого цвета.
Любую информацию, которая может помочь в поисках, следует незамедлительно передавать на круглосуточную горячую линию "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
10:43:42 28-11-2025
найдись живым!
22:55:28 28-11-2025
как страшно! ...там и погода ужасная , а водоемы рядом есть?