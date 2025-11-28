В Рубцовске пропал десятилетний мальчик в красно-серой куртке

Мальчик ушел из дома 27 ноября

28 ноября 2025, 09:35, ИА Амител

В Рубцовске объявлен в розыск десятилетний мальчик, который ушел из дома 27 ноября 2025 года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт", распространивший ориентировку на ребенка.

Приметы пропавшего:

возраст – 10 лет;

рост – около 140 см;

телосложение – худощавое;

волосы – светло-русые;

глаза – зеленые.

Во что был одет:

куртка красно-серого цвета;

темно-синие штаны;

коричневые ботинки;

шапка черно-серого цвета.

Любую информацию, которая может помочь в поисках, следует незамедлительно передавать на круглосуточную горячую линию "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52 или по номеру 112.