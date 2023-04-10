В СДЭК прокомментировали ситуацию с утечкой химиката в пункте выдачи

Участники инцидента были осмотрены на месте сотрудниками скорой медицинской помощи

10 апреля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В СДЭК прокомментировали инцидент в пункте выдачи заказов на Ивантеевской улице в Москве. В компании отметили, что в результате происшествия никому не потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что 10 апреля сотрудники услышали резкий запах. Они закрыли ПВЗ до устранения причины появления запаха. Работники и посетители незамедлительно покинули помещение.

"Медицинская помощь не понадобилась никому. Ориентировочно 40 человек находилось во всём здании. Запах почувствовали лишь несколько человек, которые находились именно в ПВЗ", – подчеркнули в СДЭК.

На месте работают экстренные службы, работа ПВЗ временно приостановлена и будет восстановлена 11 апреля, по привычному графику. Участники инцидента были осмотрены на месте сотрудниками скорой медицинской помощи.

Причина возникновения запаха станет известна после расследования инцидента. СДЭК находится на связи со всеми задействованными в процессе службами.