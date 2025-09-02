В селе Орлово Немецкого национального района открыли новую школу, которую ждали 15 лет
Образовательное учреждение заработало 1 сентября
02 сентября 2025, 16:00, ИА Амител
1 сентября в селе Орлово Немецкого национального района открыли новую школу. Для жителей это стало долгожданным событием: старую еще в 2010 году признали аварийной, и больше 200 детей пришлось временно перевести в здание начальной школы.
Из-за проблем с документацией строительство откладывалось, и только в 2021 году проект попал в краевую адресную инвестиционную программу. Этому помогли депутаты "Единой России" при взаимодействии с правительством Алтайского края.
«Я помню, как в 2016 году, посещая этот объект, жители задали вопрос о том, что нужно строительство новой школы. Тогда она уже была предварительно включена в КАИП. Но были проблемы с разработкой проектно-сметной документации. Вместе с коллегами-депутатами и правительством края удалось решить проблемы», – сказал первый заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия", вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько.
И уточнил, что парламентарии старались контролировать ход строительства на каждом этапе и включаться по мере необходимости.
На торжественном открытии вместе с Денисом Голобородько присутствовал депутат от территории Петр Боос. Они отметили, что школу оснастили по современным стандартам, она станет важным местом не только для учебы, но и для жизни всего села.
Здание рассчитано на 220 мест. Сейчас в нем учатся около 200 ребят из Орлово и соседних сел. В школе появились ресурсный центр, читальный зал, просторная столовая, актовый зал с мультимедиа и большой спортзал для волейбола, баскетбола и мини-футбола.
Новые условия открыли перед детьми больше возможностей, отметила директор школы Лариса Вервейн. По ее словам, спортзал стал самым большим в районе и подходит не только для уроков, но и для дополнительных занятий, а актовый зал позволит проводить разные творческие проекты.
В этот же день новые школы открыли в Шарчино Тюменцевского района и в Ларичихе Тальменского района. На три объекта направили более 1,8 млрд рублей. За последние годы в крае построили 13 школ, в которых сегодня учатся около пяти тысяч детей.
