Алтайские спасатели разогнали стаю собак, напавшую на лебедя в Кош-Агаче

17 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

В Кош-Агачском районе пожарные спасли раненого лебедя, на которого напала стая собак. Птицу доставили в часть, где ей дали кличку Лео, и теперь готовят к ветеринарной помощи.

В Кош-Агачскую пожарную часть поступило сообщение от местных жителей о том, что возле Каменистого озера лебедю требуется помощь. На птицу набросились собаки, но прибывшие спасатели сумели разогнать стаю и забрать раненого лебедя.

Сейчас Лео временно находится в пожарной части. По словам сотрудников, он серьезно пострадал, его состояние вызывает опасения. В ближайшее время птицу передадут ветеринарам.

