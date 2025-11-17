Алтайские спасатели разогнали стаю собак, напавшую на лебедя в Кош-Агаче
Сейчас птица временно находится в пожарной части
17 ноября 2025, 10:30, ИА Амител
В Кош-Агачском районе пожарные спасли раненого лебедя, на которого напала стая собак. Птицу доставили в часть, где ей дали кличку Лео, и теперь готовят к ветеринарной помощи.
В Кош-Агачскую пожарную часть поступило сообщение от местных жителей о том, что возле Каменистого озера лебедю требуется помощь. На птицу набросились собаки, но прибывшие спасатели сумели разогнать стаю и забрать раненого лебедя.
Сейчас Лео временно находится в пожарной части. По словам сотрудников, он серьезно пострадал, его состояние вызывает опасения. В ближайшее время птицу передадут ветеринарам.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области спасенный людьми коршун стал охранять кур. Хотя, как отмечает хозяйка птицы Лилия, коршун временами проявляет дикий нрав и однажды даже пытался убежать.
10:37:57 17-11-2025
Разогнали стаю КУДА? Стая собак как была так и есть. Пока стая не съест какого-нибудь эмчээсника, а не гуся - никто не пошевелится. А когда трагедия случится - тогда и ликвидируют стаю физически. Но вначале должна быть сакральная жертва, без неё никак.
11:59:29 17-11-2025
Гость (10:37:57 17-11-2025) Разогнали стаю КУДА? Стая собак как была так и есть. Пока ст... На Обских плёсах прикормленных людьми белок душат куницы, коты съели практически ручного хомяка, их тоже всех ликвидировать физически. Головой надо мыслить иногда.