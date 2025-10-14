В Сибири в 3,3 раза выросла популярность программы долгосрочных сбережений

Об увеличении числа участников программы и объемов вложений в долгосрочные сбережения сообщает Сбер

За первые девять месяцев 2025 года жители Сибирского региона заключили более 230 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) Сбера, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Хотя в части региона спрос вырос даже в четыре раза.

Спрос на ПДС

Наибольшую активность проявляют жители Кемеровской области, а также Красноярского и Алтайского краев. Значительные темпы роста наблюдаются также в Омской области и Хакасии.

Общая сумма взносов сибиряков в программу составила почти 4 миллиарда рублей, а также было заявлено к переводу в ПДС 10 миллиардов рублей за счет средств накопительной пенсии. Эти средства были сформированы в качестве отчислений работодателей до 2014 года, после это направление программы приостановили. ПДС дает возможность "разморозить" накопления.

«Программа долгосрочных сбережений актуальна в любом возрасте – она позволяет заранее сформировать финансовую подушку безопасности либо получить прибавку к пенсии, когда она уже не за горами. Мы благодарим сибиряков за активное участие в программе», – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера.

Как стать участником программы?

Чтобы присоединиться к программе долгосрочных сбережений, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, например – СберНПФ. С 1 октября 2025 года оформить договор ПДС стало проще – теперь это возможно через портал "Госуслуги". Программа позволяет формировать сбережения за счет собственных средств, государственного софинансирования, доходов от инвестирования, налоговых вычетов, средств накопительной пенсии. Участники могут выбрать, как получать свои средства: в полном объеме через 15 лет или через ежемесячные выплаты начиная с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Сумма выплаты в этом случае будет индексироваться ежегодно. Сбережения можно забрать целиком в любой момент при особых обстоятельствах. Сейчас к таковым отнесены потеря кормильца или дорогостоящее лечение. Список особых жизненных ситуаций может быть расширен по решению правительства РФ.

Добавим, что государственное софинансирование возможно в сумме максимум 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет участия в программе.

Все взносы и доходы от них по договору защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 миллиона рублей. Средства накопительной пенсии, переведенные в ПДС, а также вся сумма господдержки защищены в полном объеме.

