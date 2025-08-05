В Томске 16-летний подросток нарисовал свастику в песочнице и попал под статью

Местные жители сняли рисунок на камеру и обратились в правоохранительные органы

05 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Томске задержали 16-летнего подростка, который нарисовал свастику в песочнице на детской площадке. В его отношении возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома в Карском переулке. Молодой человек, находившийся на детской площадке, начертил на песке свастику и надпись экстремистского содержания. Местные жители сняли это на камеру и обратились в правоохранительные органы.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Вину он полностью признал. На время следствия юношу отпустили под подписку о невыезде.