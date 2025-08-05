В Томске 16-летний подросток нарисовал свастику в песочнице и попал под статью
Местные жители сняли рисунок на камеру и обратились в правоохранительные органы
05 августа 2025, 13:30, ИА Амител
В Томске задержали 16-летнего подростка, который нарисовал свастику в песочнице на детской площадке. В его отношении возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома в Карском переулке. Молодой человек, находившийся на детской площадке, начертил на песке свастику и надпись экстремистского содержания. Местные жители сняли это на камеру и обратились в правоохранительные органы.
В отношении подростка возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Вину он полностью признал. На время следствия юношу отпустили под подписку о невыезде.
«В настоящее время следователями СК России по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», – заключили в Следкоме.
15:30:18 05-08-2025
свастику и надпись --- может бандеровский лозунг?
16:15:38 05-08-2025
В кандалы и на лесоповал его отправить, будет сначала думать а потом делать. Наши деды головы сложили в борьбе с этой нечистью .
18:11:03 05-08-2025
Шаткое доказательство - надпись и рисунок на песке. Попахивает подставой.