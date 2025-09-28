Третий раз сел в тюрьму герой известного мема "Пацан к успеху шел"

Ранее Гусейнова посадили в 2017 и 2023 годах. Сначала – за разбой, а потом – за кражи из магазинов

Герой ставшего культовым мема "Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло" снова оказался за решеткой. Как пишет Mash, 37-летний Александр Гусейнов третий раз попал в тюрьму.

Ранее он уже отбывал наказания: в 2017 году – за разбой, в 2023-м – за кражи из магазинов. На этот раз во время заключения Гусейнов пожаловался на сильный кашель и боли в груди. Врачи диагностировали у него туберкулез, после чего его перевели в спецучреждение для лечения.

Любопытно, что крылатая фраза, ставшая интернет-легендой, принадлежит не самому Гусейнову, а его сообщнику Артему Катаеву. Того в 2005 году приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство, но недавно он вышел на свободу, полностью отсидев срок.