Третий раз сел в тюрьму герой известного мема "Пацан к успеху шел"
Ранее Гусейнова посадили в 2017 и 2023 годах. Сначала – за разбой, а потом – за кражи из магазинов
28 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
Герой ставшего культовым мема "Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло" снова оказался за решеткой. Как пишет Mash, 37-летний Александр Гусейнов третий раз попал в тюрьму.
Ранее он уже отбывал наказания: в 2017 году – за разбой, в 2023-м – за кражи из магазинов. На этот раз во время заключения Гусейнов пожаловался на сильный кашель и боли в груди. Врачи диагностировали у него туберкулез, после чего его перевели в спецучреждение для лечения.
Любопытно, что крылатая фраза, ставшая интернет-легендой, принадлежит не самому Гусейнову, а его сообщнику Артему Катаеву. Того в 2005 году приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство, но недавно он вышел на свободу, полностью отсидев срок.
19:11:43 28-09-2025
Азер?
09:52:03 29-09-2025
Гость (19:11:43 28-09-2025) Азер?... Афророссиянин.
19:41:30 28-09-2025
И чего? Этого отброса генетического пожалеть чтоль? Пусть гниёт, там ему самое место
08:20:56 29-09-2025
Шоколад?