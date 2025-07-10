В Третьяковском районе Алтая возобновили автобусное сообщение

Но об окупаемости перевозок говорить пока рано, заявил депутат Игорь Панарин

10 июля 2025, 13:03, ИА Амител

Фото: Hobi industri / unsplash.com

В Третьяковском районе Алтайского края возобновили автобусное сообщение, проинформировали в телеграм-канале регионального Заксобрания.

"С 15 мая на территории Третьяковского района возобновились пассажироперевозки между населенными пунктами. Их на выделенном краевыми властями транспорте осуществляет предприятие ООО "Курсус", которое также перевозит пассажиров в Рубцовском, Угловском, Курьинском районах и в городе Рубцовске", – говорится в сообщении.

Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин отметил, что говорить об окупаемости перевозок из-за небольшого количества пассажиров пока рано. Одна из основных проблем в этом случае – недостаточная осведомленность населения о доступности услуги.

"Люди за несколько лет привыкли добираться с помощью такси, соседей или знакомых, затрачивая на это существенные суммы. Нужно время, чтобы люди узнали о восстановлении маршрута и доверились перевозчику", – пояснил он.