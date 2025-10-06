НОВОСТИОбщество

В Удмуртии хирурги извлекли осколок между сосудами у 21-летнего бойца СВО

Наличие инородного предмета в таком месте могло привести к смерти

06 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Хирурги Первой республиканской клинической больницы в Ижевске успешно провели сложную операцию бойцу СВО, у которого в ноге застрял осколок в крайне опасной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

21-летний военнослужащий получил множественные осколочные ранения ног и грудной клетки в августе этого года во время выполнения боевого задания. Первую помощь ему оказали в военном госпитале, однако позже у него появились сильные колющие боли в левой ноге, пишет издание Udm-info.

Врачи РКБ выяснили, что причиной стал трехмиллиметровый осколок, застрявший между бедренной артерией и веной. По словам медиков, наличие инородного предмета в таком месте угрожало повреждением магистральных сосудов и могло привести к массивному кровотечению.

Сердечно-сосудистые хирурги Вячеслав Семенюта и Диана Мурадова провели срочную операцию и сумели аккуратно удалить осколок, сохранив целостность сосудисто-нервного пучка. Сейчас пациент восстанавливается под наблюдением специалистов.

В Минздраве также отметили, что с начала 2025 года в стационарах Удмуртии лечение получили свыше 1,7 тысячи участников специальной военной операции.

Avatar Picture
Гость

22:24:27 06-10-2025

- "В Минздраве также отметили, что с начала 2025 года в стационарах Удмуртии лечение получили свыше 1,7 тысячи участников специальной военной операции." -------------- Да, тяжело на фронте, если крошечная Удмуртия, столько брака госпиталей исправляет.

