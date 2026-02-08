В Уфе подросток напал на общежитие с ножом и петардой
При задержании он ранил двух полицейских
08 февраля 2026, 08:35, ИА Амител
В Уфе подросток устроил нападение на общежитие, в результате которого несколько человек получили ранения. По предварительной информации, он сначала взорвал петарду, а затем с ножом бросился на проживающих и охрану, сообщает Shot.
В результате инцидента пострадали как минимум пять человек.
При попытке задержания подросток оказал сопротивление, ранив двух полицейских, а затем нанес тяжелые травмы себе. Сейчас он находится в детской больнице.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и нападении на сотрудников правоохранительных органов.
Соседи характеризуют нападавшего как "странного" молодого человека, который ранее уже привлекал внимание неадекватным поведением, в том числе подбрасыванием петард под ноги прохожим.
Заголовок рулит: напал на общежитие. А общежитие не пыталось убежать?