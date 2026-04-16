НОВОСТИЭкономика

Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов

Экономика второй месяц подряд падает, а ВВП сократился на 1,8%

16 апреля 2026, 17:35, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

На совещании правительства по экономическим вопросам президент Владимир Путин потребовал от кабмина и Центробанка объяснить причины отклонения фактических данных от прогнозных значений. Как передает РИА Новости, глава государства подверг критике председателя правительства Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Путин обратился к членам кабинета министров с просьбой представить доклад, почему траектория ключевых макропоказателей оказалась ниже не только оценок независимых аналитиков, но и официальных прогнозов правительства и Банка России.

Президент констатировал, что российская экономика второй месяц подряд демонстрирует спад: по итогам января и февраля сокращение ВВП составило 1,8%. Наиболее серьезный спад зафиксирован в промышленности и строительстве.

Глава государства предостерег чиновников от попыток объяснять негативную динамику сезонными факторами, включая продолжительные новогодние праздники. По его словам, причины стагнации деловой активности и инвестиционной сферы носят более глубинный характер.

При этом президент отметил стабильную ситуацию на рынке труда — безработица находится на историческом минимуме 2,1%. Эту тенденцию он связал со структурными изменениями в сфере занятости, в том числе с ростом фриланса, удаленной работы и платформенной занятости.

«Рассчитываю услышать подробные доклады о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка», — подчеркнул Путин.

Отдельное внимание президент уделил бюджетной политике, заявив, что даже в условиях внешней турбулентности госфинансы должны не просто сохранять сбалансированность, а служить драйвером развития.

В правительстве уже подготовлен комплекс мер по стабилизации бюджета, однако их детали пока не раскрываются.

Экономика Владимир Путин Центробанк

Комментарии 20

Avatar Picture
Знающий

17:39:08 16-04-2026

Никогда такого не было, и вот опять...

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
дед ворчун.

17:39:40 16-04-2026

ну, всё-теперь заживём..

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:10 16-04-2026

Обычно просят написать объяснительную перед увольнением. Неужели ИХ .............

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:42 16-04-2026

Предыдущий рост был только бешеной инфляцией обусловлен. Так что вопросы раньше надо было задавать

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:19 16-04-2026

А вы ещё налоги поднимите, вообще удивитесь.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

20:32:17 16-04-2026

Они ещё деньги профукали.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:40:25 16-04-2026

"Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов"----- Если никого не снимут, про посадят или расстреляют речи нет конечно, то это так... пальчиком погрозил. Мол смотрите у меня, так плохо врать начали...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:07 16-04-2026

"На зеркало неча пенять..."

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:55 16-04-2026

"Путин обратился к членам кабинета министров с просьбой представить доклад, почему траектория ключевых макропоказателей оказалась ниже не только оценок независимых аналитиков, но и официальных прогнозов правительства и Банка России."----------- Причина одна и все ее знают, но боятся сказать правду. Я понять не могу, зачем это самоистязание?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:11 17-04-2026

Гость (21:30:55 16-04-2026) "Путин обратился к членам кабинета министров с просьбой пред...
Если вы про СВО, то это называется" Ошибка невозвратных затрат" - склонность продолжать убыточное дело (проект, отношения, инвестиции) только потому, что в него уже вложено много ресурсов (времени, денег, сил), хотя рациональнее было бы остановиться. Люди ошибочно учитывают прошлые, невозвратные потери при принятии решений, боясь обесценить свои прошлые усилия.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:23 16-04-2026

Они что ещё какие-то прогнозы давали!?!
Вот это да!!?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:01 17-04-2026

Гость (21:45:23 16-04-2026) Они что ещё какие-то прогнозы давали!?! Вот это да!!? ... В этом и заключается их работа - прогнозы давать, называется ПЛАН.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:35 16-04-2026

Это еще полгода назад было ясно. Наша экономика опять начала отставать от мировой, рост которой 3,1%, а в РФ тогда был около 1%. Долго до руководства доходит, что ЦБ РФ уже давно доигрался в "ставки", заморозив экономику страны, а про состояние малого бизнеса я вообще молчу....

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:53:29 16-04-2026

Ситуация реально сложная, малый бизнес весь выкашивают, я так понимаю это генеральная уже линия, удержаться мелким и войти в бизнес становится всё дороже, а чуть выше малого уже обложили ндс. Но ведь даже большой бизнес начинается с малого! В чем смысл? А с пособий по безработице людей скидывают вакансиями госорганов, которые людям с опытом обещают зарплаты начинающих и пишут в квиток всем отказы без раздумий. Вот почему статистика неожиданно прекрасная по безработице и ставит рекорды... Или работай за минималку или напишут, что ты отказался, а отказов там 2 или 3 по-моему лимит, потом снимают с пособия... Статистику кто слетел с безработицы без трудоустройства вести неприлично... да и вредно...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:25 16-04-2026

На СВО их. А ими заработанные деньги в бюджет. Если уж умом не могут.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:12 17-04-2026

Гость (23:53:25 16-04-2026) На СВО их. А ими заработанные деньги в бюджет. Если уж умом ... Свято место пусто не бывает, снова придут такие.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

05:51:04 17-04-2026

Нашему экономическому блоку на всё это. Как бы по мягче сказать?... Нуу вы поняли. Башен в кремле много.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:16:44 17-04-2026

ну сокращение ввп идет из за возраста

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
юзер

09:16:54 17-04-2026

пчелы против меда

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:43:31 17-04-2026

Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов

Раскритиковал и что? Так и будут сидеть .

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров