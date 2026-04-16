Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов

Экономика второй месяц подряд падает, а ВВП сократился на 1,8%

16 апреля 2026, 17:35, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

На совещании правительства по экономическим вопросам президент Владимир Путин потребовал от кабмина и Центробанка объяснить причины отклонения фактических данных от прогнозных значений. Как передает РИА Новости, глава государства подверг критике председателя правительства Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Путин обратился к членам кабинета министров с просьбой представить доклад, почему траектория ключевых макропоказателей оказалась ниже не только оценок независимых аналитиков, но и официальных прогнозов правительства и Банка России.

Президент констатировал, что российская экономика второй месяц подряд демонстрирует спад: по итогам января и февраля сокращение ВВП составило 1,8%. Наиболее серьезный спад зафиксирован в промышленности и строительстве.

Глава государства предостерег чиновников от попыток объяснять негативную динамику сезонными факторами, включая продолжительные новогодние праздники. По его словам, причины стагнации деловой активности и инвестиционной сферы носят более глубинный характер.

При этом президент отметил стабильную ситуацию на рынке труда — безработица находится на историческом минимуме 2,1%. Эту тенденцию он связал со структурными изменениями в сфере занятости, в том числе с ростом фриланса, удаленной работы и платформенной занятости.

«Рассчитываю услышать подробные доклады о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка», — подчеркнул Путин.

Отдельное внимание президент уделил бюджетной политике, заявив, что даже в условиях внешней турбулентности госфинансы должны не просто сохранять сбалансированность, а служить драйвером развития.

В правительстве уже подготовлен комплекс мер по стабилизации бюджета, однако их детали пока не раскрываются.