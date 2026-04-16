Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов
Экономика второй месяц подряд падает, а ВВП сократился на 1,8%
16 апреля 2026, 17:35, ИА Амител
На совещании правительства по экономическим вопросам президент Владимир Путин потребовал от кабмина и Центробанка объяснить причины отклонения фактических данных от прогнозных значений. Как передает РИА Новости, глава государства подверг критике председателя правительства Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Путин обратился к членам кабинета министров с просьбой представить доклад, почему траектория ключевых макропоказателей оказалась ниже не только оценок независимых аналитиков, но и официальных прогнозов правительства и Банка России.
Президент констатировал, что российская экономика второй месяц подряд демонстрирует спад: по итогам января и февраля сокращение ВВП составило 1,8%. Наиболее серьезный спад зафиксирован в промышленности и строительстве.
Глава государства предостерег чиновников от попыток объяснять негативную динамику сезонными факторами, включая продолжительные новогодние праздники. По его словам, причины стагнации деловой активности и инвестиционной сферы носят более глубинный характер.
При этом президент отметил стабильную ситуацию на рынке труда — безработица находится на историческом минимуме 2,1%. Эту тенденцию он связал со структурными изменениями в сфере занятости, в том числе с ростом фриланса, удаленной работы и платформенной занятости.
«Рассчитываю услышать подробные доклады о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка», — подчеркнул Путин.
Отдельное внимание президент уделил бюджетной политике, заявив, что даже в условиях внешней турбулентности госфинансы должны не просто сохранять сбалансированность, а служить драйвером развития.
В правительстве уже подготовлен комплекс мер по стабилизации бюджета, однако их детали пока не раскрываются.
17:39:08 16-04-2026
Никогда такого не было, и вот опять...
17:39:40 16-04-2026
ну, всё-теперь заживём..
17:41:10 16-04-2026
Обычно просят написать объяснительную перед увольнением. Неужели ИХ .............
17:43:42 16-04-2026
Предыдущий рост был только бешеной инфляцией обусловлен. Так что вопросы раньше надо было задавать
19:48:19 16-04-2026
А вы ещё налоги поднимите, вообще удивитесь.
20:32:17 16-04-2026
Они ещё деньги профукали.
20:40:25 16-04-2026
"Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов"----- Если никого не снимут, про посадят или расстреляют речи нет конечно, то это так... пальчиком погрозил. Мол смотрите у меня, так плохо врать начали...
21:05:07 16-04-2026
"На зеркало неча пенять..."
21:30:55 16-04-2026
"Путин обратился к членам кабинета министров с просьбой представить доклад, почему траектория ключевых макропоказателей оказалась ниже не только оценок независимых аналитиков, но и официальных прогнозов правительства и Банка России."----------- Причина одна и все ее знают, но боятся сказать правду. Я понять не могу, зачем это самоистязание?
08:43:11 17-04-2026
Гость (21:30:55 16-04-2026) "Путин обратился к членам кабинета министров с просьбой пред...
Если вы про СВО, то это называется" Ошибка невозвратных затрат" - склонность продолжать убыточное дело (проект, отношения, инвестиции) только потому, что в него уже вложено много ресурсов (времени, денег, сил), хотя рациональнее было бы остановиться. Люди ошибочно учитывают прошлые, невозвратные потери при принятии решений, боясь обесценить свои прошлые усилия.
21:45:23 16-04-2026
Они что ещё какие-то прогнозы давали!?!
Вот это да!!?
09:14:01 17-04-2026
Гость (21:45:23 16-04-2026) Они что ещё какие-то прогнозы давали!?! Вот это да!!? ... В этом и заключается их работа - прогнозы давать, называется ПЛАН.
22:09:35 16-04-2026
Это еще полгода назад было ясно. Наша экономика опять начала отставать от мировой, рост которой 3,1%, а в РФ тогда был около 1%. Долго до руководства доходит, что ЦБ РФ уже давно доигрался в "ставки", заморозив экономику страны, а про состояние малого бизнеса я вообще молчу....
22:53:29 16-04-2026
Ситуация реально сложная, малый бизнес весь выкашивают, я так понимаю это генеральная уже линия, удержаться мелким и войти в бизнес становится всё дороже, а чуть выше малого уже обложили ндс. Но ведь даже большой бизнес начинается с малого! В чем смысл? А с пособий по безработице людей скидывают вакансиями госорганов, которые людям с опытом обещают зарплаты начинающих и пишут в квиток всем отказы без раздумий. Вот почему статистика неожиданно прекрасная по безработице и ставит рекорды... Или работай за минималку или напишут, что ты отказался, а отказов там 2 или 3 по-моему лимит, потом снимают с пособия... Статистику кто слетел с безработицы без трудоустройства вести неприлично... да и вредно...
23:53:25 16-04-2026
На СВО их. А ими заработанные деньги в бюджет. Если уж умом не могут.
08:46:12 17-04-2026
Гость (23:53:25 16-04-2026) На СВО их. А ими заработанные деньги в бюджет. Если уж умом ... Свято место пусто не бывает, снова придут такие.
05:51:04 17-04-2026
Нашему экономическому блоку на всё это. Как бы по мягче сказать?... Нуу вы поняли. Башен в кремле много.
09:16:44 17-04-2026
ну сокращение ввп идет из за возраста
09:16:54 17-04-2026
пчелы против меда
12:43:31 17-04-2026
Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов
Раскритиковал и что? Так и будут сидеть .