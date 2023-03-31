В январе в Алтайском крае снизилась миграционная убыль населения

Общее миграционное снижение составило 149 человек, тогда как год назад было 817 человек

31 марта 2023, 22:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За январь 2023 года более 1,5 тысячи человек покинули Алтайский край. Согласно данным Алтайкрайстата, число уехавших из региона снизилось на 35,8% по сравнению с январём 2022 года. Этот показатель снизился за счёт уменьшения числа выбывших в другие регионы России на 128 человек (или на 9,3%) и эмигрантов в другие страны на 759 человек (или в 3,2 раза).

По данным статистической службы, показатель внутренней миграции снизился на 494 человека, или на 22%. В другие регионы из Алтайского края уехали 1,2 тысячи человек, приехали 962 человека.

Общее миграционное снижение составило 149 человек (3,1 тысячи прибывших и 3,3 тысячи выбывших). Это значительно меньше, чем в январе 2022 года, – тогда снижение составляло 817 человек.