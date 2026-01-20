НОВОСТИОбщество

Вдова убитого главы Завьяловского района на Алтае требует 10 млн рублей компенсации

Иск о взыскании морального вреда за гибель Николая Онищенко на рабочем месте подан в интересах его несовершеннолетней дочери

20 января 2026, 20:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Сургутский городской суд подан иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей с администрации Завьяловского района Алтайского края. Иск подает вдова убитого главы района Николая Онищенко в интересах их несовершеннолетней дочери.

Как следует из материалов дела, 4 марта 2025 года Николай Онищенко был убит на рабочем месте – на территории внутреннего объекта муниципального образования. Истец мотивирует свои требования тем, что гибель произошла в результате несчастного случая на производстве, и администрация района как работодатель несет за это ответственность.

Судебное заседание по делу назначено на 21 января 2026 года.

Напомним, главу района застрелил Анатолий Фенин, позже он скончался в больнице. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.

Комментарии 9

Avatar Picture
Шинник

20:44:44 20-01-2026

удачи.
У нас тоже рабочего убило на смене ...
Надо его вдове иск к заводу подать...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:34 20-01-2026

Жирно не будет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:31 20-01-2026

Гость (20:45:34 20-01-2026) Жирно не будет?... вы очумели? адвокат предлагает мировое вместо тюрьмы. Нормальная цена свободы , еще и мало

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:51 20-01-2026

Ох уж эти вдовы..сама не пробовала коров подоить заработать дочке? Хотите все и сразу

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:19 20-01-2026

Гость (20:55:51 20-01-2026) Ох уж эти вдовы..сама не пробовала коров подоить заработать ... я вам того же желаю. Потом сюда пишите и обсудим чем вам и семье вашей заняться. угу?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:26 20-01-2026

Чёрная вдова

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:08 20-01-2026

Государство и так платит компенсацию за потерю кормильца

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:26:11 21-01-2026

а почему в суд Сургута?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:33:01 21-01-2026

Они там не поделили шальные денежки и теперь ещё бюджет платить будет. А мужика заставили чужую работу делать, где он глаза лишился и ходит по судам корейки истребовать не может. Этой вдове денег не хватает на переезд в Океанию? Пусть с семьи убийцы и берут.

  0 Нравится
Ответить
