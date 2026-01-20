Вдова убитого главы Завьяловского района на Алтае требует 10 млн рублей компенсации

Иск о взыскании морального вреда за гибель Николая Онищенко на рабочем месте подан в интересах его несовершеннолетней дочери

20 января 2026, 20:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Сургутский городской суд подан иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей с администрации Завьяловского района Алтайского края. Иск подает вдова убитого главы района Николая Онищенко в интересах их несовершеннолетней дочери.

Как следует из материалов дела, 4 марта 2025 года Николай Онищенко был убит на рабочем месте – на территории внутреннего объекта муниципального образования. Истец мотивирует свои требования тем, что гибель произошла в результате несчастного случая на производстве, и администрация района как работодатель несет за это ответственность.

Судебное заседание по делу назначено на 21 января 2026 года.

Напомним, главу района застрелил Анатолий Фенин, позже он скончался в больнице. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.