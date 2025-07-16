На борту находилось пять человек, пока их судьба неизвестна

16 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вертолет Ми-8, пропавший в Хабаровском крае 14 июля, обнаружили спасатели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Воздушное судно исчезло, когда летело из Охотска в Магадан после ремонта. Его обломки нашли в районе мыса Гадикан.

"В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан", – рассказали в ведомстве.

По информации регионального следственного управления СК на транспорте, вертолет разрушен полностью.

В следственных органах РИА Новости сообщили, что на вертолете не сработал аварийный радиомаяк. В ЕДДС района также подчеркнули, что сигнала бедствия не было. На борту находилось пять человек.

Данных о пострадавших пока нет. При этом правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.

Как пишет Mash, вертолет врезался в сопку во время полета.

14 июля борт вылетел из поселка Охотск в Хабаровском крае и направлялся в Магадан. Он должен был прибыть туда в 19:00 вечера по местному времени. Однако пилот не сообщил, что удалился на 60 км от Охотска. В конце дня на связь никто не вышел. На поиски вылетели Ан-26 – из Магадана и Ми-8 – из Охотска, но их осложнила плохая погода.