НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства

Традиции единства и гражданской солидарности очень сильны в многонациональном Алтайском крае

04 ноября 2025, 09:42, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства. Обращение было опубликовано в личном канале губернатора в мессенджере MAX.

«В нашем Алтайском крае живет больше двух миллионов человек. Наша земля – земля сильных! Мы, сибиряки, разделяем наши общие национальные ценности, готовы не только словом, но и делом отстаивать интересы и края, и всей страны. Ради благополучия близких, с любовью к нашей общей Родине. А сегодняшний праздник, ставший отличной традицией, – еще один повод почувствовать, что вместе нам по плечу любая, даже самая сложная задача», – сказано в сообщении.

Российский флаг / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Когда мы едины — мы непобедимы. Подборка поздравлений с Днем народного единства

Праздник напоминает о том, как единство и совместные усилия народа могут преодолеть самые трудные испытания
НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:25:10 04-11-2025

Ура.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

11:06:41 04-11-2025

Гость (10:25:10 04-11-2025) Ура.... Ага😎

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:58 04-11-2025

Жители, кто живет на Барнаульской рублевке, все едины

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:31 04-11-2025

демонстрация будет?

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров