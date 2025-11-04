Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства. Обращение было опубликовано в личном канале губернатора в мессенджере MAX.

«В нашем Алтайском крае живет больше двух миллионов человек. Наша земля – земля сильных! Мы, сибиряки, разделяем наши общие национальные ценности, готовы не только словом, но и делом отстаивать интересы и края, и всей страны. Ради благополучия близких, с любовью к нашей общей Родине. А сегодняшний праздник, ставший отличной традицией, – еще один повод почувствовать, что вместе нам по плечу любая, даже самая сложная задача», – сказано в сообщении.