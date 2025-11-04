Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства
Традиции единства и гражданской солидарности очень сильны в многонациональном Алтайском крае
04 ноября 2025, 09:42, ИА Амител
Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства. Обращение было опубликовано в личном канале губернатора в мессенджере MAX.
«В нашем Алтайском крае живет больше двух миллионов человек. Наша земля – земля сильных! Мы, сибиряки, разделяем наши общие национальные ценности, готовы не только словом, но и делом отстаивать интересы и края, и всей страны. Ради благополучия близких, с любовью к нашей общей Родине. А сегодняшний праздник, ставший отличной традицией, – еще один повод почувствовать, что вместе нам по плечу любая, даже самая сложная задача», – сказано в сообщении.
10:25:10 04-11-2025
Ура.
11:06:41 04-11-2025
Гость (10:25:10 04-11-2025) Ура.... Ага😎
10:52:58 04-11-2025
Жители, кто живет на Барнаульской рублевке, все едины
17:49:31 04-11-2025
демонстрация будет?