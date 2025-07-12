Вильфанд спрогнозировал сильные дожди на юге Западной Сибири
Непогода ожидается в том числе и в Алтайском крае
12 июля 2025, 13:08, ИА Амител
Сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер ожидаются на юге Западной Сибири на выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его данным, такие условия будут в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях. В Хакасии и Красноярском крае тоже ожидается непогода.
В Алтайском крае прогнозируются дожди, ливни, грозы и град.
Согласно прогнозу местных синоптиков, сутки 12 и 13 июля ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, грозы. При грозах местами пройдут сильные ливни и крупный град. Ветер усилится до 17–22 м/с.
При этом в Барнауле в эти дни погода останется стабильной.
13:38:09 12-07-2025
где они ?
13:51:40 12-07-2025
серый (13:38:09 12-07-2025) где они ?... Кто они? Последний абзац не дочитали? Всё торопитесь куда -то, одни заголовки читаете.
14:04:29 12-07-2025
серый (13:38:09 12-07-2025) где они ?... вечером увидишь.
22:59:53 13-07-2025
серый (13:38:09 12-07-2025) где они ?... Ну не было и хорошо. Вот люди! Погода нормальная - не устраивает
20:12:05 12-07-2025
Великий Прогнозер
21:24:29 12-07-2025
Вильфанд только озвучивает.