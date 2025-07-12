Вильфанд спрогнозировал сильные дожди на юге Западной Сибири

Непогода ожидается в том числе и в Алтайском крае

12 июля 2025, 13:08, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер ожидаются на юге Западной Сибири на выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, такие условия будут в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях. В Хакасии и Красноярском крае тоже ожидается непогода.

В Алтайском крае прогнозируются дожди, ливни, грозы и град.

Согласно прогнозу местных синоптиков, сутки 12 и 13 июля ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, грозы. При грозах местами пройдут сильные ливни и крупный град. Ветер усилится до 17–22 м/с.

При этом в Барнауле в эти дни погода останется стабильной.