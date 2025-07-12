НОВОСТИОбщество

Вильфанд спрогнозировал сильные дожди на юге Западной Сибири

Непогода ожидается в том числе и в Алтайском крае

12 июля 2025, 13:08, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com
Сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер ожидаются на юге Западной Сибири на выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, такие условия будут в Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях. В Хакасии и Красноярском крае тоже ожидается непогода.

В Алтайском крае прогнозируются дожди, ливни, грозы и град. 

Согласно прогнозу местных синоптиков, сутки 12 и 13 июля ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, грозы. При грозах местами пройдут сильные ливни и крупный град. Ветер усилится до 17–22 м/с.

При этом в Барнауле в эти дни погода останется стабильной.

Комментарии 6

Avatar Picture
серый

13:38:09 12-07-2025

где они ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:40 12-07-2025

серый (13:38:09 12-07-2025) где они ?... Кто они? Последний абзац не дочитали? Всё торопитесь куда -то, одни заголовки читаете.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Красный

14:04:29 12-07-2025

серый (13:38:09 12-07-2025) где они ?... вечером увидишь.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:59:53 13-07-2025

серый (13:38:09 12-07-2025) где они ?... Ну не было и хорошо. Вот люди! Погода нормальная - не устраивает

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:05 12-07-2025

Великий Прогнозер

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:29 12-07-2025

Вильфанд только озвучивает.

  0 Нравится
Ответить
