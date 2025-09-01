Вклад, накопительный счет, инвесткопилка или ПДС. Как заработать на банковских продуктах
Финансовая капсула для тех, кто хочет приумножить сбережения
01 сентября 2025, 10:15, ИА Амител
В последние два года сберегательные банковские продукты в России стали особенно популярными. На фоне роста ставок по кредитам существенно вырос интерес к вкладам и накопительным счетам. И даже сейчас, когда ставка постепенно снижается, жители Алтайского края и Республики Алтай продолжают вкладывать деньги в сберегательные продукты. Финансовых инструментов, которые подойдут большинству людей, немало. Советы, как выбрать вариант для получения доходности под ваши условия, дали эксперты ВТБ.
Вклад
Вклад – это продукт с фиксированным сроком, который варьируется от одного месяца до нескольких лет. Есть вклады без снятия и пополнения, а есть с более гибкими условиями, когда можно, например, довносить деньги на счет.
Преимущество вклада в том, что вы четко понимаете свой доход на определенном горизонте. Вы не сможете снять деньги заранее, поэтому размещайте на вкладе свободные средства, которые не понадобятся в ближайшем будущем.
По данным Центробанка на 25 августа 2025 года средняя ставка по вкладам составляет 15,85%.
Средняя ставка по вкладам на разные сроки размещения:
- вклад до трех месяцев – 15,34%;
- вклад до шести месяцев – 15,36%;
- вклад до одного года – 14,42%;
- вклад более чем на один год – 12,99%.
Получается, что краткосрочные вклады – на сегодня самый доходный вариант. Ряд банков предлагает 16-17% годовых при открытии вклада на два-четыре месяца. Однако есть вероятность, что по окончании срока короткого вклада открывать новый вы будете уже под меньший процент – ставки могут снижаться и дальше. В такой ситуации подойдет стратегия "лесенка": вы открываете депозиты на разные сроки, фиксируя по каждому предложенный процент, и максимально зарабатываете на коротком вкладе.
«Мы видим, что рынок сбережений продолжает расти, хотя и более умеренными темпами. Сейчас клиентам банков наиболее интересны краткосрочные вклады с максимальными ставками. Вместе с тем уже начал "прорисовываться" поворот в сторону инвестиционных продуктов, которые позволяют обеспечить доходность в долгосрочной перспективе. И даже в этом случае инвесторы продолжают получать пассивный доход, размещая средства на вкладах, ставки по которым превышают уровень инфляции», – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.
Накопительный счет
Накопительный счет – это банковский продукт, который позволяет снимать и вносить деньги в любое время без потери дохода. Проценты начисляются на остаток – ежедневный или минимальный за месяц.
Подходит тем, кто хочет сохранять доступ к средствам, регулярно пополнять счет и зарабатывать. Часто используется для таких целей, как ремонт, отпуск, в качестве "подушки безопасности" и т. д.
Сейчас максимальные ставки по накопительным счетам в разных банках достигают 16–18%. Доходность может сильно меняться в зависимости от конкретного банка и дополнительных условий, которые должен выполнить клиент. Часто ставка бывает выше для зарплатных клиентов, пенсионеров, вкладчиков, которые тратят с карты банка определенную сумму.
В целом эксперты советуют открывать накопительный счет тем, у кого есть даже небольшая свободная сумма денег. Вы в любой момент можете воспользоваться средствами, но пока они лежат – на них "капает" процент.
Инвесткопилка
Инвесткопилка – это гибрид счета и инвестиций. По сути, это накопительный счет, деньги с которого банк инвестирует в биржевые фонды, на этом клиент и зарабатывает.
Инвесткопилка рассчитана на регулярные накопления. Можно настроить автоперевод кешбэка или определенной суммы с вашей карты или счета в такую копилку. Вариант подходит тем, кто не готов вкладывать крупные суммы в фондовый рынок, но интересуется биржевыми инструментами.
Средняя ставка – примерно на уровне ключевой, по данным на конец августа она составляет 18%.
Программа долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – новый накопительно-сберегательный инструмент, рассчитанный на длительный срок. Суть ПДС в том, что участник программы размещает средства – от 2000 рублей – на счете в негосударственном пенсионном фонде. Государство добавляет к вашим накоплениям до 36 тысяч рублей в год, а НПФ инвестирует ваши деньги в надежные активы, обеспечивая доходность. Всю сумму накоплений можно получить единовременно через 15 лет после вступления в ПДС или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Для участников ПДС предусмотрен вычет по НДФЛ. Его также можно направить в программу. При доходе до 2,4 млн рублей в год и ставке НДФЛ 13% вычет составит до 52 тысяч рублей. Если доход облагается ставкой 15%, вычет будет до 60 тысяч рублей.
Подходит тем, кто ставит долгосрочные цели: накопить на жилье, крупные покупки, образование для ребенка, прибавку к пенсии. А также тем, кто не планирует использовать деньги в течение нескольких лет и хочет, чтобы они работали.
Социальный вклад
Социальный вклад – новый банковский продукт, который действует с 1 июля 2025 года. Им могут воспользоваться люди с доходом ниже прожиточного минимума, получающие государственные меры поддержки. По закону оформить социальный вклад можно через "Госуслуги".
Открыть такой вклад можно сроком до года, максимальная сумма – 50 тысяч рублей. Ставка будет равна максимальной ставке в выбранном банке по вкладам сроком до года за исключением депозитов по различным акциям. По истечении года вклад можно продлить, если вы продолжите пользоваться мерами господдержки. При досрочном закрытии процентный доход сохраняется.
Эксперты считают, что социальный вклад помогает защитить сбережения от инфляции и дает возможность накопить "подушку безопасности" без риска потери средств.
Как выбрать то, что подходит именно вам?
Советы экспертов:
- ищете максимальную доходность и уверенность – откройте срочный вклад на два-шесть месяцев;
- если нужна гибкость и доход – накопительный счет;
- хотите экономить и инвестировать – попробуйте инвесткопилку, начав с небольшой суммы;
- планируете копить долго – рассмотрите долгосрочные программы;
- если вы получаете меры социальной поддержки – подойдет социальный вклад.
10:19:33 01-09-2025
Для всего этого у вас не должно быть кредитов, арестованных счетов и карт, долгов по алиментам и ещё всякой байды, которой у каждого второго выше крыши.
10:30:09 01-09-2025
Гость (10:19:33 01-09-2025) Для всего этого у вас не должно быть кредитов, арестованных ... т.е. не возможно...
10:41:02 01-09-2025
Гость (10:30:09 01-09-2025) т.е. не возможно...... Да и не нужно.