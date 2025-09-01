Вклад, накопительный счет, инвесткопилка или ПДС. Как заработать на банковских продуктах

Вклад – это продукт с фиксированным сроком, который варьируется от одного месяца до нескольких лет. Есть вклады без снятия и пополнения, а есть с более гибкими условиями, когда можно, например, довносить деньги на счет.

Преимущество вклада в том, что вы четко понимаете свой доход на определенном горизонте. Вы не сможете снять деньги заранее, поэтому размещайте на вкладе свободные средства, которые не понадобятся в ближайшем будущем.

По данным Центробанка на 25 августа 2025 года средняя ставка по вкладам составляет 15,85%.

Средняя ставка по вкладам на разные сроки размещения:

вклад до трех месяцев – 15,34%;

вклад до шести месяцев – 15,36%;

вклад до одного года – 14,42%;

вклад более чем на один год – 12,99%.

Получается, что краткосрочные вклады – на сегодня самый доходный вариант. Ряд банков предлагает 16-17% годовых при открытии вклада на два-четыре месяца. Однако есть вероятность, что по окончании срока короткого вклада открывать новый вы будете уже под меньший процент – ставки могут снижаться и дальше. В такой ситуации подойдет стратегия "лесенка": вы открываете депозиты на разные сроки, фиксируя по каждому предложенный процент, и максимально зарабатываете на коротком вкладе.

«Мы видим, что рынок сбережений продолжает расти, хотя и более умеренными темпами. Сейчас клиентам банков наиболее интересны краткосрочные вклады с максимальными ставками. Вместе с тем уже начал "прорисовываться" поворот в сторону инвестиционных продуктов, которые позволяют обеспечить доходность в долгосрочной перспективе. И даже в этом случае инвесторы продолжают получать пассивный доход, размещая средства на вкладах, ставки по которым превышают уровень инфляции», – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.