Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота

27 июля 2025, 09:22, ИА Амител

Владимир Путин поздравил российских моряков с Днем военно-морского флота. Об этом сообщает kremlin.ru.

Президент РФ отметил силу духа, храбрость, знания и честность военных. Он подчеркнул, что эти качества воспитаны в условиях опасной и суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя любовь к Отечеству.

Глава государства также рассказал о моряках и морских пехотинцах, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Владимир Путин заявил, что они сражаются дерзко и героически – за правду, справедливость и безопасное будущее россиян.

«Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – добавил Путин.

Президент РФ поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи. Российский лидер пожелал морякам успехов во всех делах, а также здоровья и благополучия их семьям.