Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота
Президент РФ пожелал морякам и их семьям здоровья, благополучия и успехов во всех делах
27 июля 2025, 09:22, ИА Амител
Владимир Путин поздравил российских моряков с Днем военно-морского флота. Об этом сообщает kremlin.ru.
Президент РФ отметил силу духа, храбрость, знания и честность военных. Он подчеркнул, что эти качества воспитаны в условиях опасной и суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя любовь к Отечеству.
Глава государства также рассказал о моряках и морских пехотинцах, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Владимир Путин заявил, что они сражаются дерзко и героически – за правду, справедливость и безопасное будущее россиян.
«Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – добавил Путин.
Президент РФ поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи. Российский лидер пожелал морякам успехов во всех делах, а также здоровья и благополучия их семьям.
09:32:07 27-07-2025
Только флота тю-тю.
10:42:34 27-07-2025
Гость (09:32:07 27-07-2025) Только флота тю-тю.... О как.