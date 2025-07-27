НОВОСТИОбщество

Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота

Президент РФ пожелал морякам и их семьям здоровья, благополучия и успехов во всех делах

27 июля 2025, 09:22, ИА Амител

Владимир Путин поздравил российских моряков с Днем военно-морского флота. Об этом сообщает kremlin.ru.

Президент РФ отметил силу духа, храбрость, знания и честность военных. Он подчеркнул, что эти качества воспитаны в условиях опасной и суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя любовь к Отечеству.

Глава государства также рассказал о моряках и морских пехотинцах, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Владимир Путин заявил, что они сражаются дерзко и героически – за правду, справедливость и безопасное будущее россиян.

«Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – добавил Путин.

Президент РФ поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи. Российский лидер пожелал морякам успехов во всех делах, а также здоровья и благополучия их семьям.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:32:07 27-07-2025

Только флота тю-тю.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:34 27-07-2025

Гость (09:32:07 27-07-2025) Только флота тю-тю.... О как.

  -3 Нравится
Ответить
