Владимиру Путину доверяют 76,6% россиян
Еще почти 75% одобряют его деятельность
18 июля 2025, 15:45, ИА Амител
Большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Доверие главе государства выразили 76,6% опрошенных. О недоверии к нему заявили 17,8% респондентов.
74,7% граждан одобряют его деятельность, еще 15,9% сообщили об обратном.
Телефонный опрос проходил с 7 по 13 июля среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет.
Он меня с пенсионным возрастом кинул.
15:53:47 18-07-2025
Гость (15:49:47 18-07-2025) Он меня с пенсионным возрастом кинул.... У меня знакомый тоже люто негодует по поводу пенсионного возраста, но действия Владимира Владимировича Путина одобряет и всячески поддерживает. Всё логично.
16:31:25 18-07-2025
Гость (15:53:47 18-07-2025) У меня знакомый тоже люто негодует по поводу пенсионного воз... У твоего лютого негодуна "стокгольмский синдром"
16:33:48 18-07-2025
Гость (16:31:25 18-07-2025) У твоего лютого негодуна "стокгольмский синдром"...
Это называется клиническое поражение головного мозга
15:49:49 18-07-2025
а у меня не спрашивали !
16:00:12 18-07-2025
серый (15:49:49 18-07-2025) а у меня не спрашивали !... А ты вообще кто? что бы тебя спрашивать.
15:58:37 18-07-2025
Если по СВО и внешней политике - одобрение более 95%, а вот по экономике , зарплатам, пенсиям, в целом по жизненному уровню - одобрения гораздо меньше.
16:35:38 18-07-2025
Гость (15:58:37 18-07-2025) Если по СВО и внешней политике - одобрение более 95%, а вот ... Если люди считают успешной внешнюю политику, в результате которой в партнерах остались только пара диктаторов и “нормальные парни» из Хамас и Талибана, то что же тогда считать неудачей?
03:38:13 19-07-2025
Гость (15:58:37 18-07-2025) Если по СВО и внешней политике - одобрение более 95%, а вот ... Для недалеких открою секрет - от внешней политики и зависит экономика страны, а от нее в свою очередь зарплаты, пенсии и в целом уровень жизни в стране.
16:02:11 18-07-2025
Я один в математике лошара? Доверие главе государства выразили 76,6% опрошенных. О недоверии к нему заявили 17,8% респондентов. 76,6 плюс 17,8 это приблизительно 104,4%. Это как? 74,7% граждан одобряют его деятельность, еще 15,9% сообщили об обратном. Это 100,6%.
16:16:31 18-07-2025
Пузырек (16:02:11 18-07-2025) Я один в математике лошара? Доверие главе государства вырази... Судя до ошибке в элементарном примере Пузырек один в математике лошара. Считай на калькуляторе, раз в уме в школе не научили
16:44:53 18-07-2025
Пузырек (16:02:11 18-07-2025) Я один в математике лошара? Доверие главе государства вырази... Да, один лошара.
16:57:37 18-07-2025
Гость (16:44:53 18-07-2025) Да, один лошара.... Да не один, судя по плюсанутым неучам.
16:27:51 18-07-2025
Ну всё, пациент безнадежен!
16:35:35 18-07-2025
Упал сильно %
Со 146, до 76,6
Путину говорили ?
16:40:10 18-07-2025
Все 15 процентные высказались ?
17:08:13 18-07-2025
ППШариков (16:40:10 18-07-2025) Все 15 процентные высказались ?... Да, все 15 % трезвых.
03:32:14 19-07-2025
ППШариков (16:40:10 18-07-2025) Все 15 процентные высказались ?... А где же эти доверяющие 76% гуляют-то, чот их не слышно нигде, одни 15% высказываются.
(Нет, ладно, забудь, я знаю что вы ща как врубите свою фабрику ботов - так там все 146% будут тут обожать и доверять в комментах, я уже это видел как такое делается. Лучше не надо, выглядит отвратительно.)
17:46:41 18-07-2025
У кого-то явно не хватает фантазии. Что выборы, что доверие, все крутится вокруг этих цифр. Хотьбы раз написали,вызывает доверие у 90% опрошенных. А почему и нет?
18:47:53 18-07-2025
Меня не только с пенсионным возрастом кинул, но и с донорскими льготами.
В мосвабаде, кстати, всё это осталось...
18:48:11 18-07-2025
только старые бабки одобряют, у них ведь не украли 5 лет пенсии. Ну еще едросы и иже с ними, кто у кормушки находится
19:24:33 18-07-2025
так и есть, сохранение целостности и недр государства - задача на будщее для детей
20:13:55 18-07-2025
Гость (19:24:33 18-07-2025) так и есть, сохранение целостности и недр государства - зада... Недра государства в карманах олигархов оседают.
21:13:56 18-07-2025
"Триумф" за "триумфом", их "блещет" гирлянда -
Причин выше крыши для "веры" в "гаранта"!
03:28:59 19-07-2025
Почему мне НИ РАЗУ не звонили и не спрашивали - одобряю ли я Путина, госдуму, текущую и предыдущую политику, и что там якобы спрашивают в этих соцопросах?
При этом кучу раз звонили и спрашивали -смотрю ли я сейчас телефизор, слышал ли я о каких-то там проектах государственных, и еще разную фигню.
Но вот про одобрение и доверие - ни разу.
Да и комменты в интернете, если только в них не набежали кремлеботы - обычно показывают совершенно другую картину. Ну никак не догадаешься что 76% одобряют и доверяют.
10:28:45 19-07-2025
это игра такая,недовольных переписывают?