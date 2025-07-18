Владимиру Путину доверяют 76,6% россиян

Еще почти 75% одобряют его деятельность

18 июля 2025, 15:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Доверие главе государства выразили 76,6% опрошенных. О недоверии к нему заявили 17,8% респондентов.

74,7% граждан одобряют его деятельность, еще 15,9% сообщили об обратном.

Телефонный опрос проходил с 7 по 13 июля среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет.