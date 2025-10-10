На украшение Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула власти намерены потратить 3,5 млн рублей

10 октября 2025

Власти Барнаула ищут подрядчика, который украсит Железнодорожный район краевой столицы к Новому году. Там появятся светодиодные фигуры, гирлянды и малые архитектурные формы. За все это чиновники готовы заплатить потенциальному подрядчику 2,1 млн. Также чиновники собираются оформить Октябрьский район за 1,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Железнодорожный район

В Железнодорожном районе подрядчик должен будет установить 27 объектов на улицах Папанинцев, Димитрова, Георгия Исакова, на проспектах Социалистическом и Ленина, а также на площади Советов и на Павловском тракте. На этих локациях появятся следующие украшения:

два баннера на билбордах – на ул. Привокзальной и ул. Молодежной;

малая архитектурная форма "Паровоз" – на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной;

монтажные гирлянды "Клип лайт" – на деревьях в сквере на пересечении проспектов Красноармейского и Строителей;

светодиодные гирлянды из строб-ламп – на елях на площади Победы, 3 (со стороны проспекта Строителей);

светодиодные конструкции "Елочка" – в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Папанинцев;

конструкция "Круг" – на деревьях вдоль проезжей части рядом с домом на проспекте Красноармейский, 131;

светодиодные растяжки "Звезды" – на опорах линий наружного освещения на проспекте Социалистическом (от ул. Молодежной до проспекта Строителей);

малая архитектурная форма "Олени и сани" – в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной;

композиция "Лошади с каретой" – у кинотеатра "Мир" на пересечении проспектов Красноармейского и Строителей;

консоли "Узоры" – на опорах линий наружного освещения по улицы Молодежной;

растяжки "Узоры" – на опорах линий наружного освещения на улице Молодежной;

консоль "Ну, погоди!" – в сквере на пересечении ул. Молодежной и проспекта Красноармейского;

консоль "Фонарь" – на опорах линий наружного освещения по улице Димитрова;

малая архитектурная форма "Глобус" украсит фонтан по проспекту Красноармейскому, 104;

малая архитектурная форма "Снегири" – на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной;

светодиодная композиция "Танцующие девушки" – на проспекте Строителей, 25;

малые архитектурные формы "Фонари" и "Три свечи" – на площади Советов;

светодиодная конструкция "Дерево" – на проспекте Красноармейском (сквер 60 лет СССР);

светодиодная конструкция "Елка в наклоне" – ее разместят по адресу Павловский тракт, 83д;

световая конструкция "Новогодние фигуры" – на аллее на улице Молодежной;

малая архитектурная форма "Павлин" – на проспекте Красноармейском, 111;

малая архитектурная форма "Рождественская звезда" – на аллее на улице Георгия Исакова;

малая архитектурная форма "Фонтан большой" – у каменного фонтана на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина;

светодиодная конструкция "Лилия" – на пересечении проспектов Красноармейского и Строителей;

светодиодная композиция "Месяц и звезды" – на проспекте Красноармейском, 104;

светодиодная конструкция "Пряничный домик" – на пересечении проспекта Строителей и проспекта Красноармейского.

Компания-победитель должна будет установить все фигуры в Железнодорожном районе до 15 декабря и демонтировать их до 20 января включительно. Желающие смогут подать заявку на лот до 17 октября. Итоги закупки подведут 21 октября. Контракт вступит в силу с момента заключения и будет действовать до 31 марта 2026 года.

Октябрьский район

Что касается Октябрьского района, то здесь подрядчик будет работать с даты заключения контракта до 20 января 2026 года включительно, контракт будет действовать до 30 апреля 2026 года. До 10 декабря 2025 года территорию украсят световыми конструкциями, а до 20 января 2026 года все объекты демонтируют.

В районе установят световой фонтан "Лилия" (на пр. Комсомольском, 108а), повесят восемь конструкций "Ажурные" (на опорах фонарей по четной стороне проспекта Ленина от площади Октября до улицы Пионеров) и 12 "Звезд" (на фонарях на улице Германа Титова). Планируется и световое оформление фонтана "Космос", который украсят световыми конструкциями "Снежинки". Также на Обском бульваре на четырех деревьях повесят гирлянды.

Кроме того, подрядчик должен будет отремонтировать и подключить световые конструкции: "Комета" (12 штук установят на проспекте Калинина), "Чаша" (появится на фонарях на площади Октября), "Узор" (25 штук повесят на фонарях по четной стороне от здания № 26 по ул. Парфенова до Коммунального моста), "Часы" (пр. Комсомольский, 91), "Бабочки" (установят на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина), "Цветы" (улица Димитрова), "Снежинки" (пересечение ул. Молодежной – проспекта Комсомольского), "Елочка", "Подарок" и "Новогодний шар" (последние три повесят на проспекте Ленина на площади Ветеранов и на улице Профинтерна).

Напомним, несколько локаций, где будут отмечать Новый год в Барнауле, уже известны. Так, на площади Свободы в Барнауле состоится ярмарка. Также праздничные мероприятия пройдут в Парке спорта Алексея Смертина.