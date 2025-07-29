НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула собираются благоустроить сквер напротив ТРЦ "Огни"

На работы чиновники собираются потратить около 2,8 млн рублей

29 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Карта сквера/ Фото из документации закупки
Карта сквера/ Фото из документации закупки

Власти Барнаула намерены благоустроить сквер рядом с домом на ул. Антона Петрова, 200, напротив ТРЦ "Огни". За работы власти собираются заплатить почти 2,8 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет подготовить территорию, сделать парковочный карман, асфальтированную дорожку, обустроить газон, поставить скамейку с урной и столбы освещения. Работу подрядчик должен будет выполнить до 31 октября 2025 года. Контракт будет действовать до 10 декабря 2025 года включительно.

Сквер у здания на Антона Петрова, 200/ Фото из документации закупки

Закупка появилась на портале 28 июля 2025 года, заявки на нее можно подавать до 5 августа 2025 года. Итоги лота подведут до 7 августа 2025 года.

Напомним, что в Барнауле также планируют обустроить сквер на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина, там поставят и памятный знак в честь 160-летия Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, сейчас в центре Барнаула у дома "Три богатыря" на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской идёт благоустройство территории, где установят памятник писателю Фёдору Достоевскому.

госзакупки Благоустройство общественные территории сквер

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:08:59 29-07-2025

Так этот сквер уже второй год строят.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:32 29-07-2025

Гость (12:08:59 29-07-2025) Так этот сквер уже второй год строят.... Тсссс...не мешайте людям бюджетные деньги осваивать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:33 29-07-2025

опять под вырезку куча зелени?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:03 29-07-2025

Парк Целинников заброшен и забыт...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:02:54 29-07-2025

На площади Октября когда будут благоустраивать сквер???

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:54:54 29-07-2025

гость (15:02:54 29-07-2025) На площади Октября когда будут благоустраивать сквер???... Сразу после открытия Музея.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:47 31-07-2025

Гость (13:13:03 29-07-2025) Парк Целинников заброшен и забыт...... Явно на него другие планы...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров