Власти Барнаула собираются благоустроить сквер напротив ТРЦ "Огни"
На работы чиновники собираются потратить около 2,8 млн рублей
29 июля 2025, 11:40, ИА Амител
Власти Барнаула намерены благоустроить сквер рядом с домом на ул. Антона Петрова, 200, напротив ТРЦ "Огни". За работы власти собираются заплатить почти 2,8 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет подготовить территорию, сделать парковочный карман, асфальтированную дорожку, обустроить газон, поставить скамейку с урной и столбы освещения. Работу подрядчик должен будет выполнить до 31 октября 2025 года. Контракт будет действовать до 10 декабря 2025 года включительно.
Закупка появилась на портале 28 июля 2025 года, заявки на нее можно подавать до 5 августа 2025 года. Итоги лота подведут до 7 августа 2025 года.
Напомним, что в Барнауле также планируют обустроить сквер на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина, там поставят и памятный знак в честь 160-летия Федеральной службы судебных приставов.
Кроме того, сейчас в центре Барнаула у дома "Три богатыря" на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской идёт благоустройство территории, где установят памятник писателю Фёдору Достоевскому.
12:08:59 29-07-2025
Так этот сквер уже второй год строят.
12:48:32 29-07-2025
Гость (12:08:59 29-07-2025) Так этот сквер уже второй год строят.... Тсссс...не мешайте людям бюджетные деньги осваивать.
12:42:33 29-07-2025
опять под вырезку куча зелени?
13:13:03 29-07-2025
Парк Целинников заброшен и забыт...
15:02:54 29-07-2025
На площади Октября когда будут благоустраивать сквер???
19:54:54 29-07-2025
гость (15:02:54 29-07-2025) На площади Октября когда будут благоустраивать сквер???... Сразу после открытия Музея.
00:02:47 31-07-2025
Гость (13:13:03 29-07-2025) Парк Целинников заброшен и забыт...... Явно на него другие планы...