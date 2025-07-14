НОВОСТИФоторепортажи

В Барнауле приступили к благоустройству территории вокруг будущего памятника Достоевскому

На площадке уже проводят демонтаж

14 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула у дома "Три богатыря" на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской приступили к благоустройству территории, где в дальнейшем появится памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому.

Как сообщает корреспондент amic.ru, на площадке уже проводят демонтаж: рабочие убрали плитку, фонтан и кусты. Сейчас землю выравнивают трактором.

В конце июня стало известно, что власти Барнаула планируют благоустроить территорию вокруг будущего памятника Достоевскому. На это администрация города собирается потратить максимум 5 млн рублей. Работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года. 

На установку самого памятника мэрия выделит максимум 12,8 млн рублей. Дедлайн в этом случае тот же – 1 сентября.

Решение поставить памятник власти объяснили тем, что Достоевский неоднократно приезжал в Барнаул и хорошо отзывался о городе.

Барнаул Благоустройство фоторепортажи

Комментарии 20

Avatar Picture
Достоевский неоднократно прие

13:16:08 14-07-2025

проездом он тут бывал сами знаете куда ...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:25:58 14-07-2025

Достоевский неоднократно прие (13:16:08 14-07-2025) проездом он тут бывал сами знаете куда ... ... да, в курсе - на Манжерок он проезжал.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:24:04 14-07-2025

а кто- недавно говорил, что мнение горожан важно для нас, ага.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:49:27 14-07-2025

не знал, что дом называется "Три богатыря" лишь бы получилось красиво там с памятником!

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:27:39 14-07-2025

гость (13:49:27 14-07-2025) не знал, что дом называется "Три богатыря" лишь бы получилос... давно понаехали?

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:37:54 14-07-2025

гость (13:49:27 14-07-2025) не знал, что дом называется "Три богатыря" лишь бы получилос... богатырь с сиськами - я несколько озадачен такой инсталляцией...

  -43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:00 14-07-2025

Барнаул туристический?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Живу в России

14:24:07 14-07-2025

Дедлайн - последний срок сдачи объекта. Так будет правильнее и понятнее.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:34:13 14-07-2025

Скамейки хорошие поставят?
Желаю с Достоевским кофе попивать, а то Феликс за забором.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
3

14:50:26 14-07-2025

Под памятником Достоевскому должен лежать прах самого Достоевского.
Иначе это не памятник, а обычный арт-объект, и за его осквернение наказание должно быть
аналогичным как за пинание урны и погнутие скамейки.
Да и писал он плохо.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:41 14-07-2025

А мне памятник не нравится, но хуже всего то что и других вариантов нет, что бы можно было выбрать. А почему вы не устроили конкурс? где варианты? а почему не устроить голосование за лучший вариант, ах да, других нет....договорняк, освоение...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:00:08 14-07-2025

Гость (14:54:41 14-07-2025) А мне памятник не нравится, но хуже всего то что и других ва... ох извините ваше дворянское величество, как же так произошол этот казус, больше не повторится, ваше мнение очень важно для нас,

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:08:21 14-07-2025

Зачем в этом месте городить? Лучше бы ближе к исторической части города поставили на Арбате или у театра Драмы или в сквере у строящегося Художественного музея на месте, где когда-то стоял памятник мальчику с жеребенком или на набережной по примеру Томска, где стоит памятник Чехову. А еще на набережной нужны спортивные тренажеры.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:43 14-07-2025

Переименовали бы название улицы в Достоевского и оформили , как сквер, а так кто то пожелал сделать для себя любимого особое место и сделают.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
4

15:34:11 14-07-2025

Лучше бы поставили памятник Брежневу.
Жили просто, но хорошо.
А не это вот всё.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:47 14-07-2025

Лучше бы фонтан починили и облагородили, подсветку там ему, добавили бы и расширили. А Достоевский с чемоданом, это какой-то Федор Конюхов.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

16:18:51 14-07-2025

И дом в стиле ни церковь и не кабак ничего не свято нет ребята все не так все нетак как надо
и памятник - мужик с сундуком из того же стиля. Аплодирую

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:45 14-07-2025

Купленные клакеры усердно минусуют.... Хоть заминусуйтесь, памятник убогий и не на месте. Осквернение памяти великого писателя.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:13 14-07-2025

убогий памятник у дурного видом здания. Гэ - Гордость! ххахаха, провинция ззамшелая

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:50 14-07-2025

Гость (19:31:13 14-07-2025) убогий памятник у дурного видом здания. Гэ - Гордость! ххаха... За что вы так не любите свой город? Комплекс неполноценности же.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров