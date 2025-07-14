В Барнауле приступили к благоустройству территории вокруг будущего памятника Достоевскому

На площадке уже проводят демонтаж

14 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула у дома "Три богатыря" на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской приступили к благоустройству территории, где в дальнейшем появится памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому.

Как сообщает корреспондент amic.ru, на площадке уже проводят демонтаж: рабочие убрали плитку, фонтан и кусты. Сейчас землю выравнивают трактором.

В конце июня стало известно, что власти Барнаула планируют благоустроить территорию вокруг будущего памятника Достоевскому. На это администрация города собирается потратить максимум 5 млн рублей. Работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года.

На установку самого памятника мэрия выделит максимум 12,8 млн рублей. Дедлайн в этом случае тот же – 1 сентября.

Решение поставить памятник власти объяснили тем, что Достоевский неоднократно приезжал в Барнаул и хорошо отзывался о городе.