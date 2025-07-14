В Барнауле приступили к благоустройству территории вокруг будущего памятника Достоевскому
На площадке уже проводят демонтаж
14 июля 2025, 12:30, ИА Амител
В центре Барнаула у дома "Три богатыря" на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской приступили к благоустройству территории, где в дальнейшем появится памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому.
Как сообщает корреспондент amic.ru, на площадке уже проводят демонтаж: рабочие убрали плитку, фонтан и кусты. Сейчас землю выравнивают трактором.
В конце июня стало известно, что власти Барнаула планируют благоустроить территорию вокруг будущего памятника Достоевскому. На это администрация города собирается потратить максимум 5 млн рублей. Работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2025 года.
На установку самого памятника мэрия выделит максимум 12,8 млн рублей. Дедлайн в этом случае тот же – 1 сентября.
Решение поставить памятник власти объяснили тем, что Достоевский неоднократно приезжал в Барнаул и хорошо отзывался о городе.
13:16:08 14-07-2025
проездом он тут бывал сами знаете куда ...
13:25:58 14-07-2025
Достоевский неоднократно прие (13:16:08 14-07-2025) проездом он тут бывал сами знаете куда ... ... да, в курсе - на Манжерок он проезжал.
13:24:04 14-07-2025
а кто- недавно говорил, что мнение горожан важно для нас, ага.
13:49:27 14-07-2025
не знал, что дом называется "Три богатыря" лишь бы получилось красиво там с памятником!
14:27:39 14-07-2025
гость (13:49:27 14-07-2025) не знал, что дом называется "Три богатыря" лишь бы получилос... давно понаехали?
14:37:54 14-07-2025
гость (13:49:27 14-07-2025) не знал, что дом называется "Три богатыря" лишь бы получилос... богатырь с сиськами - я несколько озадачен такой инсталляцией...
13:50:00 14-07-2025
Барнаул туристический?
14:24:07 14-07-2025
Дедлайн - последний срок сдачи объекта. Так будет правильнее и понятнее.
14:34:13 14-07-2025
Скамейки хорошие поставят?
Желаю с Достоевским кофе попивать, а то Феликс за забором.
14:50:26 14-07-2025
Под памятником Достоевскому должен лежать прах самого Достоевского.
Иначе это не памятник, а обычный арт-объект, и за его осквернение наказание должно быть
аналогичным как за пинание урны и погнутие скамейки.
Да и писал он плохо.
14:54:41 14-07-2025
А мне памятник не нравится, но хуже всего то что и других вариантов нет, что бы можно было выбрать. А почему вы не устроили конкурс? где варианты? а почему не устроить голосование за лучший вариант, ах да, других нет....договорняк, освоение...
16:00:08 14-07-2025
Гость (14:54:41 14-07-2025) А мне памятник не нравится, но хуже всего то что и других ва... ох извините ваше дворянское величество, как же так произошол этот казус, больше не повторится, ваше мнение очень важно для нас,
15:08:21 14-07-2025
Зачем в этом месте городить? Лучше бы ближе к исторической части города поставили на Арбате или у театра Драмы или в сквере у строящегося Художественного музея на месте, где когда-то стоял памятник мальчику с жеребенком или на набережной по примеру Томска, где стоит памятник Чехову. А еще на набережной нужны спортивные тренажеры.
15:23:43 14-07-2025
Переименовали бы название улицы в Достоевского и оформили , как сквер, а так кто то пожелал сделать для себя любимого особое место и сделают.
15:34:11 14-07-2025
Лучше бы поставили памятник Брежневу.
Жили просто, но хорошо.
А не это вот всё.
16:14:47 14-07-2025
Лучше бы фонтан починили и облагородили, подсветку там ему, добавили бы и расширили. А Достоевский с чемоданом, это какой-то Федор Конюхов.
16:18:51 14-07-2025
И дом в стиле ни церковь и не кабак ничего не свято нет ребята все не так все нетак как надо
и памятник - мужик с сундуком из того же стиля. Аплодирую
16:49:45 14-07-2025
Купленные клакеры усердно минусуют.... Хоть заминусуйтесь, памятник убогий и не на месте. Осквернение памяти великого писателя.
19:31:13 14-07-2025
убогий памятник у дурного видом здания. Гэ - Гордость! ххахаха, провинция ззамшелая
21:53:50 14-07-2025
Гость (19:31:13 14-07-2025) убогий памятник у дурного видом здания. Гэ - Гордость! ххаха... За что вы так не любите свой город? Комплекс неполноценности же.