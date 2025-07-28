Власти Бийска объяснили громкий хлопок, который встревожил жителей города

Горожане сообщали, что от громкого звука даже тряслись стены

28 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Причиной громкого хлопка, который встревожил жителей Бийска, стал технологический процесс на одном из предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

Громкий звук прогремел около 12:00. Как пишет "Бийский рабочий", в соцсетях горожане сообщали, что от него даже затряслись стены.