НОВОСТИПроисшествия

Власти Бийска объяснили громкий хлопок, который встревожил жителей города

Горожане сообщали, что от громкого звука даже тряслись стены

28 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Причиной громкого хлопка, который встревожил жителей Бийска, стал технологический процесс на одном из предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

Громкий звук прогремел около 12:00. Как пишет "Бийский рабочий", в соцсетях горожане сообщали, что от него даже затряслись стены. 

"Причиной громкого хлопка в Бийске является технологический процесс на одном из предприятий города. Поводов для беспокойства жителей и гостей города нет", — подчеркнули власти. 

Бийск Взрыв

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:15:00 28-07-2025

Кондиционер?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
9

16:33:52 28-07-2025

Можно ли заранее предупреждать наукоградцев о начале и окончании столь громких технологических процессов, чтобы потом трусы не стирать десятками тысяч? Воду и порошок нужно экономить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:15:23 29-07-2025

- "Горожане сообщали, что от громкого звука даже тряслись стены"-----------Хлопок? Если проколоть иголкой огромный воздушный шар, то от его хлопка стены не затрясутся.

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров