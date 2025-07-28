Власти Бийска объяснили громкий хлопок, который встревожил жителей города
Горожане сообщали, что от громкого звука даже тряслись стены
28 июля 2025, 16:00, ИА Амител
Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Причиной громкого хлопка, который встревожил жителей Бийска, стал технологический процесс на одном из предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в Telegram-канале.
Громкий звук прогремел около 12:00. Как пишет "Бийский рабочий", в соцсетях горожане сообщали, что от него даже затряслись стены.
"Причиной громкого хлопка в Бийске является технологический процесс на одном из предприятий города. Поводов для беспокойства жителей и гостей города нет", — подчеркнули власти.
16:15:00 28-07-2025
Кондиционер?
16:33:52 28-07-2025
Можно ли заранее предупреждать наукоградцев о начале и окончании столь громких технологических процессов, чтобы потом трусы не стирать десятками тысяч? Воду и порошок нужно экономить.
07:15:23 29-07-2025
- "Горожане сообщали, что от громкого звука даже тряслись стены"-----------Хлопок? Если проколоть иголкой огромный воздушный шар, то от его хлопка стены не затрясутся.