Внутреннее благоустройство Денисовой пещеры за 5 млн рублей закончат в этом году

21 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

В этом году должны завершиться работы по внутреннему благоустройству Денисовой пещеры. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул со ссылкой на фонд по развитию комплекса, суммарно на это уйдет 5 миллионов рублей.

Проект реализуется уже четвертый год. Изначально пещера, где был найден первобытный человек – homo altaensis (хомо алтаенсис, денисовский человек), мало интересовала туристов. Сегодня там ведут работы ученые Алтайского края и Новосибирска – в скором времени пещера должна превратиться в музей. О проведенных работах в эфире радиостанции рассказал представитель учредителя и член попечительского совета фонда "Денисова пещера" Олег Акимов.

"В этом году там сделали асфальтирование, свет, тротуары. Ученые начали реконструкцию своего стационара, а мы сделали удобный вход, лестницу, площадку, домик для экскурсовода, вход в саму пещеру, удобное место для работы археологов. У нас в планах дальше освещение внутреннее, видеонаблюдение. А музеефикация самой пещеры еще предстоит, потому что надо будет информацию вывесить, информационные щиты, надо будет сделать фигуры хомо алтаенсиса. Тем более сейчас найден череп, скоро установят, как он будет внешне выглядеть, уже нейросети это делают", – заявил Акимов.

В рамках плана фонд сделает внутреннюю часть благоустройства пещеры – на это выделено два правительственных и два президентских гранта.

В прошлом году работы по благоустройству пещеры потребовали около 7 миллионов рублей. В этом году грантовые средства составили 3,9 миллиона рублей только на арт-объекты. В планах – возвести отдельное здание музея денисовского человека в нескольких километрах от достопримечательности. Также продолжается строительство дороги от пещеры до горы Белухи.