Во Владивостоке задержали француза за незаконное пересечение границы

06 сентября 2025, 19:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Французского велосипедиста Софиана Сехили задержали за незаконное пересечение границы при попытке въехать во Владивосток. Об этом сообщает Le Monde.

44-летний спортсмен пытался установить мировой рекорд, проехав от Лиссабона до Владивостока. С июля он преодолел маршрут через Таджикистан, Монголию и Китай, но 2 сентября был задержан российскими таможенниками при попытке пересечь границу в двух разных пунктах (с расстоянием 200 км между ними).

В настоящее время Сехили содержится под стражей до выяснения обстоятельств. Консульство Франции оказывает ему правовую поддержку.

Спортсмен является профессиональным велогонщиком: с 2012 года он выиграл 11 из 20 крупных гонок, включая Tour Divide (2022) протяженностью 4,5 тыс. км.