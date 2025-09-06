НОВОСТИПроисшествия

Во Владивостоке задержали француза за незаконное пересечение границы

44-летний спортсмен пытался установить мировой рекорд, проехав от Лиссабона до Владивостока

06 сентября 2025, 19:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Французского велосипедиста Софиана Сехили задержали за незаконное пересечение границы при попытке въехать во Владивосток. Об этом сообщает Le Monde.

44-летний спортсмен пытался установить мировой рекорд, проехав от Лиссабона до Владивостока. С июля он преодолел маршрут через Таджикистан, Монголию и Китай, но 2 сентября был задержан российскими таможенниками при попытке пересечь границу в двух разных пунктах (с расстоянием 200 км между ними).

В настоящее время Сехили содержится под стражей до выяснения обстоятельств. Консульство Франции оказывает ему правовую поддержку.

Спортсмен является профессиональным велогонщиком: с 2012 года он выиграл 11 из 20 крупных гонок, включая Tour Divide (2022) протяженностью 4,5 тыс. км.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:08:29 06-09-2025

установят ему приложение MAX и дальше поедет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:10 06-09-2025

Бедолага просто заблудился. Видимо, не работал интернет, вот он с курса и сбился. Не думаю, что он по своей воле сюда заехал.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:31 07-09-2025

"при попытке пересечь границу в двух разных пунктах (с расстоянием 200 км между ними)."

Это вообще как?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

11:32:29 07-09-2025

Гость (07:37:31 07-09-2025) "при попытке пересечь границу в двух разных пунктах (с расст...
Это потому что у него велосипед есть, как у Печкина 🤣

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенсионер

20:55:23 07-09-2025

Во как к нам иностранцы рвутся. Плохо им в загневающем западе.

  2 Нравится
Ответить
