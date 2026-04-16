Вода начинает отступать. В Алтайском крае подтоплены 141 дом и 335 приусадебных участков

Режим ЧС продолжает действовать в двух районах региона — в Баевском и Хабарском

16 апреля 2026, 12:25, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за сутки сократилось число подтопленных жилых домов — вода ушла из 18 зданий. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 16 апреля подтопления сохраняются в 141 доме и на 335 приусадебных участках.

Накануне вечером затопленными оставались 159 домов. Самая сложная обстановка складывается в селе Хабары, где вода стоит в 102 жилых домах. Также подтопления фиксируются в Большеромановке (2 дома), Новоильинке (4), Прослаухе (1), Баево (20), Тюменцево (1), Вылково (7) и Шипицино (4).

Число подтопленных приусадебных участков за сутки не изменилось — их остается 335.

Кроме того, подтоплены один участок автодороги в Солтонском районе (в поселке Нижняя Ненинка) и низководный мост в Алейском районе на дороге Алейск — Безголосово.

«Режим ЧС продолжает действовать в Баевском и Хабарском районах. В Павловском районе сохраняется режим повышенной готовности из-за повреждения дороги после перелива талых вод из озера в русло реки Барнаулки», — отметили в ведомстве.

Ситуация с паводком остается на контроле спасателей, а также региональных и местных властей.