Водитель насмерть сбил жителя Алтайского края и скрылся с места происшествия

Авария произошла ночью 19 июля на 431-м километре Чуйского тракта в Республике Алтай

20 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Республики Алтай

Водитель сбил пешехода в Республике Алтай и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла ночью 19 июля на 431-м километре Чуйского тракта в Майминском районе. По предварительной информации, неизвестный наехал на 39-летнего жителя Алтайского края, который шел по обочине дороги в попутном направлении. Мужчина скончался до приезда медиков.

По факту происшествия проводится проверка. Автомобиль и водителя разыскивают.