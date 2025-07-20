Водитель насмерть сбил жителя Алтайского края и скрылся с места происшествия
20 июля 2025, 12:40, ИА Амител
Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Республики Алтай
Водитель сбил пешехода в Республике Алтай и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла ночью 19 июля на 431-м километре Чуйского тракта в Майминском районе. По предварительной информации, неизвестный наехал на 39-летнего жителя Алтайского края, который шел по обочине дороги в попутном направлении. Мужчина скончался до приезда медиков.
По факту происшествия проводится проверка. Автомобиль и водителя разыскивают.
