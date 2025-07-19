НОВОСТИПроисшествия

Водитель сбил лося в Алтайском крае

Автомобилист и пассажиры не пострадали

19 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля ночью 19 июля сбил лося, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

ДТП случилось на трассе Барнаул – Бийск недалеко от поселка Украинского.

"Водитель и пассажиры в порядке, пострадал лось. И машина", – говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле мотоциклист врезался в грузовик и разбился насмерть.

ДТП

Комментарии 2

Avatar Picture
Краз Белазов

16:20:00 19-07-2025

Хочу отметить, что на Чуйском тракте эта проблема регулярная!
Власти обязаны обратить на это внимание и сделать миграционные мосты, для передвижения животных через трассу!!!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:41:47 19-07-2025

Краз Белазов (16:20:00 19-07-2025) Хочу отметить, что на Чуйском тракте эта проблема регулярная... И подземные обязательно

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров