Водитель сбил лося в Алтайском крае

Автомобилист и пассажиры не пострадали

19 июля 2025, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля ночью 19 июля сбил лося, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

ДТП случилось на трассе Барнаул – Бийск недалеко от поселка Украинского.

"Водитель и пассажиры в порядке, пострадал лось. И машина", – говорится в сообщении.

Ранее в Барнауле мотоциклист врезался в грузовик и разбился насмерть.