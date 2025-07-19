Водитель сбил лося в Алтайском крае
Автомобилист и пассажиры не пострадали
19 июля 2025, 08:35, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае водитель легкового автомобиля ночью 19 июля сбил лося, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.
ДТП случилось на трассе Барнаул – Бийск недалеко от поселка Украинского.
"Водитель и пассажиры в порядке, пострадал лось. И машина", – говорится в сообщении.
16:20:00 19-07-2025
Хочу отметить, что на Чуйском тракте эта проблема регулярная!
Власти обязаны обратить на это внимание и сделать миграционные мосты, для передвижения животных через трассу!!!
20:41:47 19-07-2025
Краз Белазов (16:20:00 19-07-2025) Хочу отметить, что на Чуйском тракте эта проблема регулярная... И подземные обязательно