Водитель пострадал при опрокидывании "Нивы" в столице Алтая
В отечественную машину врезался другой автомобилист
17 июля 2025, 15:40, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП случилось 16 июля около 01:20 около дома № 53 по ул. Чорос-Гуркина.
19-летний горожанин за рулем Honda на нерегулируемом перекрестке при повороте не уступил дорогу и столкнулся с "Нивой" под управлением 26-летнего местного жителя. От удара отечественное авто опрокинулось.
"В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля "Нива", от госпитализации мужчина отказался", – уточнили в ведомстве.
Виновника аварии привлекли к административной ответственности.
15:46:44 17-07-2025
Столица Алтая?
Уже???
16:53:42 17-07-2025
фейк какой-то - похоже на фото поток вечером?
21:51:56 17-07-2025
не Алтая а Республики Алтай, ладно москивичи пишут так они понятия не имеют что это 2 разных региона но нашито что так тупят.