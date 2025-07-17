НОВОСТИПроисшествия

Водитель пострадал при опрокидывании "Нивы" в столице Алтая

В отечественную машину врезался другой автомобилист

17 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 16 июля около 01:20 около дома № 53 по ул. Чорос-Гуркина.

19-летний горожанин за рулем Honda на нерегулируемом перекрестке при повороте не уступил дорогу и столкнулся с "Нивой" под управлением 26-летнего местного жителя. От удара отечественное авто опрокинулось.  

"В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля "Нива", от госпитализации мужчина отказался", – уточнили в ведомстве.

Виновника аварии привлекли к административной ответственности.

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

15:46:44 17-07-2025

Столица Алтая?
Уже???

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:53:42 17-07-2025

фейк какой-то - похоже на фото поток вечером?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:51:56 17-07-2025

не Алтая а Республики Алтай, ладно москивичи пишут так они понятия не имеют что это 2 разных региона но нашито что так тупят.

  4 Нравится
Ответить
