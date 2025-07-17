Водитель пострадал при опрокидывании "Нивы" в столице Алтая

В отечественную машину врезался другой автомобилист

17 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 16 июля около 01:20 около дома № 53 по ул. Чорос-Гуркина.

19-летний горожанин за рулем Honda на нерегулируемом перекрестке при повороте не уступил дорогу и столкнулся с "Нивой" под управлением 26-летнего местного жителя. От удара отечественное авто опрокинулось.

"В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля "Нива", от госпитализации мужчина отказался", – уточнили в ведомстве.

Виновника аварии привлекли к административной ответственности.