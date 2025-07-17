В Барнауле мотоциклист врезался в грузовик и разбился насмерть
Трагедия произошла на Змеиногорском тракте, недалеко от кафе "У Григорича"
17 июля 2025
На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель байка погиб, врезавшись в грузовик. Об этом сообщает "В курсе 22".
Со слов очевидцев, жуткая авария произошла возле кафе "У Григорича".
"Мотоцикл под грузовиком, водитель погиб. Тело закрыли мешком", – пишут барнаульцы.
Другие подробности трагедии неизвестны. Официальной информации пока нет.
13:34:46 17-07-2025
13:53:33 17-07-2025
-1. Долетался. И сейчас всё такие "Ой бедненький, несчастные родители, жена, дети..." Когда садишься на два колеса, должен понимать что такой итог вполне вероятен. Так же как для родителей, покупающих эти два колеса. Так что человек выбрал сам свою судьбу. И не важно виноват в дтп он сам или водитель камаза. Не сейчас, так потом.
13:56:46 17-07-2025
Даже на видео видно, что самогруз направо уходил на дачи, а мотоцикл справа значит обгонял, по полосе разгона. Так все делают, но мотоцикл наверно не увидишь. Ездите внимательнее!!!
15:28:57 17-07-2025
Гость (13:56:46 17-07-2025) Даже на видео видно, что самогруз направо уходил на дачи, а ... Все бы ничего, только, надеюсь у Вас водительского не имеется, если право и лево путаете....
( направление движения определяется ни оттуда, окуда вы смотрите, а по ходу движения ТС )
14:05:59 17-07-2025
неудивительно, так носиться!! совсем сумасшедшие хрусты. я за весь год видела только 2 нормальных водителя моциков, которые с соблюдением пдд и скорости бы двигались.
Особенно по старой дороге в Новоалтайск 2 каких-то чекнутых мужика гоняют. все жду, когда-ж они "прилетят". Они так, для развлечения чешут , сначала по старому мосту,- потом на новую дорогу и новый мост так же со скоростью под 300 летят и потом по городу. Какие-то два безумца катаются, создавая аварийные ситуации, причем часов в 9-10 вечера летают там по кругу
15:25:41 18-07-2025
Гость (14:05:59 17-07-2025) неудивительно, так носиться!! совсем сумасшедшие хрусты. я з... мажоры)
16:40:00 17-07-2025
Мацацыклистов надо обязательно страховать на жизнь и здоровье на сумму не менее 10 лямов, и договорчик на посмертную продажу их органов тоже на 10 лямов.
Итого когда хрустик размотается - в семье будет праздник, песни, фейерверк. А не эти вот унылые лица.
20 лямов развеселят любую вечеринку.
19:37:22 17-07-2025
1 (16:40:00 17-07-2025) Мацацыклистов надо обязательно страховать на жизнь и здоровь... и этих парочку застрахерьте которые по Павлику от Гергиева до Попова взлететь пытаются каждую ночь.
16:46:24 17-07-2025
На старом мосту постоянно обгоняют сумасшедшие на бешеной скорости.
19:33:52 17-07-2025
Гость (16:46:24 17-07-2025) На старом мосту постоянно обгоняют сумасшедшие на бешеной ск... Вы там когда едете? за 28 лет что за рулём никто ни разу не обгонял меня на старом мосту.
22:40:37 17-07-2025
гость (19:33:52 17-07-2025) Вы там когда едете? за 28 лет что за рулём никто ни разу не ... Вы, поди, тот самый "сумасшедший"?))
17:47:26 17-07-2025
5 июля на заринской трассе один мотоциклист обогнал нормально. Второй пошел следом прямо на встречную машину. Жена за рулём, в панике, куда он прёт, что делать? Снижай скорость, бери правее, кричу, а он уже наравне с нами, а встречная на обочину, метров 30 остаётся. Остановилась, руки трясутся, езжай дальше сам, говорит. Как то так... Пусть у тебя мотоцикл сломается совсем, гонщик, если ты жив ещё...
00:23:46 18-07-2025
Нарядов полиции на улице нет...они это знают !!! Вот хрустики...этим пользуются !!! Пора спросить с администрации края ...где сотрудники ГАИ и полиции !
12:18:54 18-07-2025
Гость 1 (00:23:46 18-07-2025) Нарядов полиции на улице нет...они это знают !!! Вот хрустик... На зарплаты возможных сотрудников камеры покупаются и обслуживаются.
Сотрудников новых не набирают, камеры закупают - такой бизнес чиновников.