В Барнауле мотоциклист врезался в грузовик и разбился насмерть

Трагедия произошла на Змеиногорском тракте, недалеко от кафе "У Григорича"

17 июля 2025, 13:20, ИА Амител

На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель байка погиб, врезавшись в грузовик. Об этом сообщает "В курсе 22".

Со слов очевидцев, жуткая авария произошла возле кафе "У Григорича".

"Мотоцикл под грузовиком, водитель погиб. Тело закрыли мешком", – пишут барнаульцы.

Другие подробности трагедии неизвестны. Официальной информации пока нет.