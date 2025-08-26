Воля, память, интеллект. "Академия шахмат" в Барнауле ведет набор детей

До конца августа пробное занятие бесплатное

Дети в "Академии шахмат" / Фото: Евгений Кривошеев

Сегодня родители хотят видеть своих детей не только здоровыми, но и интеллектуально развитыми. Профессии будущего требуют нестандартного мышления, умения быстро анализировать информацию и обладать высоким IQ*. Мудрая игра – шахматы становится все более популярным инструментом для развития этих ценных качеств у подрастающего поколения.

В Алтайском крае одним из лидеров в сфере детского шахматного образования стала "Академия шахмат", сейчас здесь проходит новый набор в группы. До 31 августа 2025 года для школьников и дошкольников с пяти лет пробные занятия бесплатные.

Раскрыть потенциал

Исследования психологов доказывают, что шахматы развивают память, концентрацию внимания, формируют самостоятельность и волевые черты характера. Именно поэтому детям, начиная со старшего дошкольного возраста, рекомендуют начинать освоение этой игры. Задача шахмат – раскрыть природный потенциал, заложенный в детях с самого рождения.

Флагман шахматного образования в регионе

"Академию шахмат" открыли в 2019 году при поддержке региональной Федерации шахмат. Сегодня в ее стенах обучается более 350 юных шахматистов под руководством опытной и сплоченной команды педагогов-наставников. Работу здесь курирует известный новосибирский гроссмейстер Павел Малетин, совместно с которым составили пятилетнюю программу обучения, начиная со школы раннего развития и до обучения в спортивных группах.

"Академия шахмат" / Фото: Евгений Кривошеев и "Академия шахмат"

"Академия шахмат" организует соревнования различного формата: турниры на выходных, квалификационные, тематические, семейные. Это позволяет юным шахматистам получать необходимую практику, выполнять массовые спортивные разряды и повышать свой рейтинг, а также укрепляет семейные отношения между поколениями.

Летом ребята традиционно выезжают на смену в оздоровительный лагерь. Функционирует летняя городская площадка, для "академиков" проводят тематические лекции и мастер-классы на разные темы.

«Мы ставим задачу не только спортивной подготовки ребят, но и делаем их жизнь интересной и насыщенной. Сеансы одновременной игры, различные праздники, выезды на соревнования в другие города. При этом у воспитанников есть достижения, которыми можно гордиться. В этом году в детскую сборную Алтайского края завоевали право попасть десять ребят», – говорит директор организации Дмитрий Косачев.

Кстати, при Академии функционирует Лига любителей, где и взрослые могут проводить досуг за любимым занятием.

В 2024 году "Академия шахмат" одержала победу в номинации "Центр дополнительного образования" премии "Народный знак качества".

Новый набор

Конец августа – начало сентября – время, когда проходит новый набор "академиков" в группы. Занятия проводят в двух филиалах – в центре (ул. Советская, 4) и в ТЦ "Заря" (ул. Власихинская,166).

В ближайшие выходные (30 и 31 августа 2025 года) "Академия шахмат" проводит бесплатные пробные занятия для дошкольников с пяти лет: 30 августа в 11:00 и 31 августа в 11:00 адресу Советская, 4; 31 августа в 18:00 – в ТЦ "Заря".

Записаться можно по тел: 8-963-500-77-03.

Подробнее на сайте Академии или странице ВК .

