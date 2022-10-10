Что случилось с Telegram и почему не отправляются сообщения?

Пользователи из России жалуются, что Telegram стал очень плохо работать 10 октября. Одни не могут отправлять сообщения, а другие — даже просто зайти в приложение.

О том, что случилось с Telegram, — в материале amic.ru.

Почему не работает Telegram?

В работе российского сегмента Telegram 10 октября наблюдаются сбои. На это с самого утра жалуются пользователи из разных городов России. Об этом же сообщил ТАСС в своём Telegram-канале со ссылкой на данные детектора сбоев Brand Analytics. По информации сервиса, мессенджер действительно работает с перебоями.

Что именно перестало работать в Telegram?

Пользователи жалуются на разные проблемы. Согласно данным того же Brand Analytics, 55% человек сообщили, что приложение у них вообще не работает. 23% испытывают трудности с отправкой сообщений, а ещё 13% — с их получением.

В любом случае, если у вас не отправляются или не приходят сообщения, не грузятся фото и видео или вообще не включается Telegram, знайте — вы такой не один. Это сбой.

Насколько массовый сбой в работе Telegram произошёл 10 октября?

Пока неизвестно. Но судя по соцсетям, пользователей, которые испытывают проблемы с работой мессенджера, очень много.

Информация о том, какое количество россиян затронул сбой в Telegram, появится позднее.

В чём причина сбоев в работе Telegram?

Причина пока тоже неизвестна. Разработчики приложения на данный момент никак не прокомментировали ситуацию. Информации о том, что же произошло с Telegram в России, стоит ждать в ближайшее время.