До какого года продлили программу маткапитала и каким будет его размер в 2023-м?

Программа материнского капитала в России не закончится в ближайшее время. Об этом 8 ноября в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми сообщил Владимир Путин. Президент напомнил, что программу продлили ещё несколько лет назад, и заверил, что «сворачивать» её не собираются. А глава Минтруда доложил, каким будет размер маткапитала в 2023 году.

О том, до какого года действует программа материнского капитала в России и сколько в 2023-м будут давать за первого и второго ребёнка, — в материале amic.ru.

До какого года продлена программа материнского капитала в России?

До 2026-го. Впрочем, это не новость. О том, что программа маткапитала продлена до 31 декабря 2026 года, стало известно ещё в 2020-м, когда Владимир Путин подписал соответствующий указ. А 8 ноября 2022 года президент лишь напомнил, что программа поддержки льготной семьи не заканчивается и сворачивать её пока не собираются.

Сколько семей получают материнский капитал?

Более миллиона семей в год. Об этом на совещании также сообщил Владимир Путин.

На сколько вырастет размер маткапитала в 2023 году?

Глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что в 2020 году программу расширили: теперь выплаты можно получить не только за второго ребёнка, но и за первенца.

«Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребёнка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребёнка он составит почти 780 тысяч рублей», — сказал министр.

Сколько сейчас можно получить за рождение первого ребёнка?

В 2022 году за рождение первенца можно получить от государства 524,5 тысячи рублей. Соответственно, размер маткапитала увеличится более чем на 65 тысяч рублей.

Сколько в 2022 году платят за рождение второго ребёнка?

Сейчас за рождение второго ребёнка семья имеет право получить 693,1 тысячи рублей. Соответственно, размер маткапитала в 2023-м вырастет почти на 90 тысяч рублей.

Сколько сейчас можно получить за второго, если уже получен маткапитал за первого?

186,6 тысячи рублей. Напомним, если вы уже получили деньги за первого ребёнка, за рождение второго сумму вам выплатят уже не полностью. В этом случае вам полагается доплата — разница между суммами за второго и первого ребёнка.

Соответственно, в 2023-м году размер такой доплаты будет составлять порядка 190 тысяч рублей.