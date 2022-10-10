Есть ли сейчас в Крыму туристы из Алтайского края и какую помощь им оказывают?
По информации АТОР, во время ЧП в Крыму находилось до 50 тысяч отдыхающих
Организованных туристов из Алтайского края в Крыму сейчас нет, отдыхать там могут только граждане, которые поехали туда самостоятельно, но и их количество минимальное, об этом amic.ru сообщила президент региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. Эксперт напомнила, что прямые рейсы в Симферополь из Барнаула отменили ещё в феврале, сразу после начала спецоперации на Украине.
«Туристы, которые сейчас находятся в Крыму, по большей части поехали на отдых самостоятельно. Преимущественно это жители европейской части России, которые добираются до полуострова на автомобилях или поездах. Я думаю, что наши туристы там, конечно, есть, но их количество минимальное», — отметила Евгения Беспалова.
Президент АРАТ рассказала, что алтайских туристов, которые только планировали отпуск в Крыму, и тех, кто успел приобрести туры по раннему бронированию, переориентировали по большей части на Сочи. Туда из Барнаула можно улететь прямым рейсом. В качестве альтернативы турагенты предлагали отдых в Абхазии, куда трансфером можно добраться из Сочи.
Евгения Беспалова отметила, что железнодорожное сообщение постепенно восстанавливается и туристов начали отправлять домой ещё вчера.
Как помогают туристам, которые сейчас в Крыму?
Тем, кто ещё не успел уехать из Крыма, Федеральное агентство по туризму окажет дополнительные меры поддержки:
▪️ отели и санатории бесплатно продлят проживание тем, кто планировал уезжать сегодня;
▪️ на подъезде к Крымскому мосту в обоих направлениях развёрнуты пункты питания и обогрева;
▪️ билеты на задержанные или отменённые поезда в Крым и из Крыма можно вернуть без дополнительных сборов и плат;
▪️ туристы в составе тургрупп, которые ещё не отправились в Крым, могут перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха;
▪️ самостоятельные туристы для этого должны обратиться к администраторам отелей и санаториев, в которых у них забронирован номер;
▪️ на железнодорожном вокзале Анапы развёрнут оперативный штаб по распределению туристов, организован подвоз питьевой воды, работают экстренные службы;
▪️ всем нуждающимся во временных пунктах пребывания обеспечивают транспортировку и размещение в анапских здравницах;
▪️ в туристско-информационных центрах Севастополя можно получить консультацию по вопросам, связанным с транспортной доступностью полуострова и касающимся мест размещения в городе.
Куда звонить туристам, если остались вопросы или требуется помощь?
Туристы, которые сейчас остаются в Крыму, могут по любым вопросам обратиться на горячую линию по телефону: 8 800 707 9741. Для уточнения информации о движении пассажирских поездов можно позвонить на номер: 8 800 775 00 00, телефон оператора железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»: 8 800 775 54 53.
Также могут быть полезны такие номера, как:
оперштаб в Анапе: 8 86133 7 92 33;
горячая линия в Севастополе: 8 800 301 82 38;
справочная служба автовокзала Севастополя: 48 81 99.