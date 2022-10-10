Есть ли сейчас в Крыму туристы из Алтайского края и какую помощь им оказывают?

Организованных туристов из Алтайского края в Крыму сейчас нет, отдыхать там могут только граждане, которые поехали туда самостоятельно, но и их количество минимальное, об этом amic.ru сообщила президент региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова. Эксперт напомнила, что прямые рейсы в Симферополь из Барнаула отменили ещё в феврале, сразу после начала спецоперации на Украине.

«Туристы, которые сейчас находятся в Крыму, по большей части поехали на отдых самостоятельно. Преимущественно это жители европейской части России, которые добираются до полуострова на автомобилях или поездах. Я думаю, что наши туристы там, конечно, есть, но их количество минимальное», — отметила Евгения Беспалова.

Президент АРАТ рассказала, что алтайских туристов, которые только планировали отпуск в Крыму, и тех, кто успел приобрести туры по раннему бронированию, переориентировали по большей части на Сочи. Туда из Барнаула можно улететь прямым рейсом. В качестве альтернативы турагенты предлагали отдых в Абхазии, куда трансфером можно добраться из Сочи.

Евгения Беспалова отметила, что железнодорожное сообщение постепенно восстанавливается и туристов начали отправлять домой ещё вчера.

Новости

Политика Сжигают мосты. Означает ли ЧП на Крымском мосту начало инфраструктурной войны?

Как помогают туристам, которые сейчас в Крыму?

Тем, кто ещё не успел уехать из Крыма, Федеральное агентство по туризму окажет дополнительные меры поддержки:

▪️ отели и санатории бесплатно продлят проживание тем, кто планировал уезжать сегодня;

▪️ на подъезде к Крымскому мосту в обоих направлениях развёрнуты пункты питания и обогрева;

▪️ билеты на задержанные или отменённые поезда в Крым и из Крыма можно вернуть без дополнительных сборов и плат;

▪️ туристы в составе тургрупп, которые ещё не отправились в Крым, могут перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха;

▪️ самостоятельные туристы для этого должны обратиться к администраторам отелей и санаториев, в которых у них забронирован номер;

▪️ на железнодорожном вокзале Анапы развёрнут оперативный штаб по распределению туристов, организован подвоз питьевой воды, работают экстренные службы;

▪️ всем нуждающимся во временных пунктах пребывания обеспечивают транспортировку и размещение в анапских здравницах;

▪️ в туристско-информационных центрах Севастополя можно получить консультацию по вопросам, связанным с транспортной доступностью полуострова и касающимся мест размещения в городе.

Куда звонить туристам, если остались вопросы или требуется помощь?

Туристы, которые сейчас остаются в Крыму, могут по любым вопросам обратиться на горячую линию по телефону: 8 800 707 9741. Для уточнения информации о движении пассажирских поездов можно позвонить на номер: 8 800 775 00 00, телефон оператора железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»: 8 800 775 54 53.

Также могут быть полезны такие номера, как:

оперштаб в Анапе: 8 86133 7 92 33;

горячая линия в Севастополе: 8 800 301 82 38;

справочная служба автовокзала Севастополя: 48 81 99.

Напомним, утром 8 октября на автодорожной части Крымского моста произошёл теракт. В результате подрыва грузового автомобиля произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Кроме этого, частично обрушились два автомобильных пролёта моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.