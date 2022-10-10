Как долго будут ремонтировать Крымский мост и сколько денег на это потребуется?

На Крымском мосту открыли движение для автомобилей по уцелевшей проезжей части. Теперь одна из главных задач для созданной после взрыва на объекте правительственной комиссии — в кратчайшие сроки организовать ремонт. Тем более что работы уже начались.

О том, сколько времени займёт восстановление Крымского моста и сколько денег нужно будет на это потратить, — в материале amic.ru.

Сколько времени займёт ремонт Крымского моста?

Точные сроки пока неизвестны. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавил правительственную комиссию, для начала требуется полностью обследовать объект.

«Сроки восстановления мы назовём после инструментального обследования. Через сутки будет предварительная информация, а потом мы её проверим. Договорились о том, что ещё проведём физическую нагрузку — есть такой механизм, когда мы загоним технику и проверим, насколько несут несущие конструкции. После этого уже скажем точные сроки восстановления», — приводит слова вице-премьера сайт российского правительства.

Так что пока данные лишь предварительные. Большинство экспертов сходится во мнении, что на ремонт моста может уйти два-три месяца. Но точнее пока определить просто невозможно, рассказал «Фонтанке» действительный член Российской академии транспорта и специалист по нормированию и натурным исследованиям мостовых сооружений Александр Ильич.

«Конечно, повреждения плохие, но не смертельные. К тому же, как я понимаю, запустили уже паромную переправу. На время ремонта она может легко дублировать проезд по мосту. А ремонт может занять как неделю, так и месяц. Сейчас никто не скажет», — цитирует его издание.

Когда начнут ремонтировать Крымский мост?

Работы уже начались, рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, ремонт собираются вести «без бюрократии», чтобы максимально сэкономить время и закончить восстановление как можно быстрее.

«Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без бюрократии. Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности», — написал чиновник 8 октября в своём Telegram-канале.

Очевидно, основные восстановительные работы начнутся, когда правительственная комиссия полностью разработает дорожную карту ремонта.

Сколько денег нужно на ремонт Крымского моста?

Этот вопрос тоже требует уточнений. Полная информация о стоимости ремонта появится, когда комиссия закончит свою работу. Но примерно восстановление одного пролёта можно оценить в 200-300 млн рублей, рассказали РБК во Всероссийском союзе страховщиков. На основе этого там сделали вывод, что восстановление моста может потребовать до 500 млн рублей.

Когда станут известны точные сроки и сумма ремонта?

В ближайшее время. Правительственная комиссия продолжает свою работу, изучая характер повреждений и разрабатывая план ремонтных работ. Задача — приступить к основным работам гораздо быстрее. Поэтому нет сомнений, что точные сроки ремонта и требуемая сумма станут известны уже совсем скоро.