Как долго будут ремонтировать Крымский мост и сколько денег на это потребуется?
Работы по восстановлению объекта обещают вести «без бюрократии»
На Крымском мосту открыли движение для автомобилей по уцелевшей проезжей части. Теперь одна из главных задач для созданной после взрыва на объекте правительственной комиссии — в кратчайшие сроки организовать ремонт. Тем более что работы уже начались.
О том, сколько времени займёт восстановление Крымского моста и сколько денег нужно будет на это потратить, — в материале amic.ru.
Сколько времени займёт ремонт Крымского моста?
Точные сроки пока неизвестны. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавил правительственную комиссию, для начала требуется полностью обследовать объект.
«Сроки восстановления мы назовём после инструментального обследования. Через сутки будет предварительная информация, а потом мы её проверим. Договорились о том, что ещё проведём физическую нагрузку — есть такой механизм, когда мы загоним технику и проверим, насколько несут несущие конструкции. После этого уже скажем точные сроки восстановления», — приводит слова вице-премьера сайт российского правительства.
Так что пока данные лишь предварительные. Большинство экспертов сходится во мнении, что на ремонт моста может уйти два-три месяца. Но точнее пока определить просто невозможно, рассказал «Фонтанке» действительный член Российской академии транспорта и специалист по нормированию и натурным исследованиям мостовых сооружений Александр Ильич.
«Конечно, повреждения плохие, но не смертельные. К тому же, как я понимаю, запустили уже паромную переправу. На время ремонта она может легко дублировать проезд по мосту. А ремонт может занять как неделю, так и месяц. Сейчас никто не скажет», — цитирует его издание.
Когда начнут ремонтировать Крымский мост?
Работы уже начались, рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, ремонт собираются вести «без бюрократии», чтобы максимально сэкономить время и закончить восстановление как можно быстрее.
«Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без бюрократии. Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности», — написал чиновник 8 октября в своём Telegram-канале.
Очевидно, основные восстановительные работы начнутся, когда правительственная комиссия полностью разработает дорожную карту ремонта.
Сколько денег нужно на ремонт Крымского моста?
Этот вопрос тоже требует уточнений. Полная информация о стоимости ремонта появится, когда комиссия закончит свою работу. Но примерно восстановление одного пролёта можно оценить в 200-300 млн рублей, рассказали РБК во Всероссийском союзе страховщиков. На основе этого там сделали вывод, что восстановление моста может потребовать до 500 млн рублей.
Когда станут известны точные сроки и сумма ремонта?
В ближайшее время. Правительственная комиссия продолжает свою работу, изучая характер повреждений и разрабатывая план ремонтных работ. Задача — приступить к основным работам гораздо быстрее. Поэтому нет сомнений, что точные сроки ремонта и требуемая сумма станут известны уже совсем скоро.