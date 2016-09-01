Как позвонить на детский телефон доверия?

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Вот уже шесть лет в России работает всероссийский детский телефон доверия. Кто и как может на него позвонить и чем там готовы помочь ребенку?

1 Как мне позвонить на детский телефон доверия? 8-800-2000-122 – единый общероссийский номер детского телефона доверия. Звонить можно как со стационарного, так и с мобильного телефона. Звонок бесплатный из любого населенного пункта России, работает круглосуточно.

2 Кто может на него звонить? Ребенок или подросток, которому требуется рассказать о своих проблемах и получить помощь психолога. Звонить могут и родители, дети которых находятся в трудной жизненной ситуации, и иные граждане.

3 С какими проблемами можно позвонить на этот номер? Сложности в школе, ссоры с друзьями и родителями, переезд в другой город, расставание с другом или девушкой (парнем), развод родителей, чувство одиночества – с этими и другими проблемами можете звонить на телефон доверия.



Если вы родитель, то можно позвонить по теме плохой успеваемости ребенка в школе, непонятному поведению, постоянным ссорам и другим проблемам.

4 Что сказать? Расскажи о том, что тебя волнует. Не бойся говорить, как есть, тебя обязательно выслушают и подскажут, как лучше поступить в этой ситуации.

5 Кто ответит по телефону доверия? Специалисты, в основном психологи.

6 Если я позвоню и расскажу о своих проблемах, кто-нибудь узнает об этом? Нет, если только ты сам не расскажешь. Каждый ребенок и родитель может звонить и бесплатно получить психологическую помощь анонимно, никто никому не расскажет, кто с какого номера звонил и что говорил. Но если ты хочешь сказать свое имя и адрес, то, конечно, сделать это можно.

7 С какими проблемами звонят на этот номер? Всего в 2015 году на телефон позвонило более 1 млн человек, из них 643 тысячи – дети и подростки. По вопросам жестокого обращения с ребенком было более 15,2 тысячи звонков, из них более тысячи звонков по теме сексуального насилия. Более 2,5 тысяч звонков было по вопросу суицида. Также обращаются по вопросам сложных отношений со сверстниками, родителями.