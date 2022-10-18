Какие теперь россиянам нужно собрать справки, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию?

Германия усложняет визовые правила для россиян. Теперь, чтобы россияне смогли получить немецкую визу, потребуется предоставить выписку из банка, работающего в странах — участниках Европейского союза (ЕС). Где её можно получить и насколько вообще теперь реально оформить немецкий «шенген», читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Зачем это нужно и какая информация должна содержаться в такой выписке?

Эти выписки из банка будут являться доказательством наличия финансовых средств у туриста на время пребывания на территории государств — членов Шенгенского соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал сервисно-визового центра VisaMetric.

Документ должен содержать сведения об остатке средств на счёте. Заявитель обязан предоставить соответствующие выписки по банковскому счёту за последние три месяца. Но проверить достоверность этой информации немцы смогут только от банков, действующих в ЕС.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС», — говорится на сайте VisaMetric.

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В каких российских банках можно взять такие выписки?

Ни в каких — российские банки давно закрыли свои филиалы в Европе. Как уточняют в Ассоциации туроператоров России, из банков в РФ с участием европейского капитала, по сути, остались только Райффайзен Банк (Австрия) и ОТП Банк (Венгрия). И то, это российские юрлица, акционеры которых хотят максимально дистанцироваться от них.

Подходят ли они под критерии «поддающегося проверке банка, действующего в странах ЕС», пока непонятно. В АТОР отмечают, что данное требование стран ЕС на практике будет просто неосуществимо. Большинство обычных россиян, которые планируют поездку с целью туризма, бизнеса, лечения или обучения, попасть в Германию не смогут.

Напомним, в начале октября Германия, Словения и Мальта объявили о своём решении выдавать «шенген» только обладателям европейской страховки.