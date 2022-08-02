Каким будет август в Алтайском крае и стоит ли ждать заморозков?

Последний месяц лета в Алтайском крае будет тёплым и в меру дождливым. Согласно долгосрочному прогнозу ФГБУ «Новосибирский ЦГМС», среднемесячная температура воздуха составит +16...+19°С, и только по западным районам она будет выше на один градус. Месячное количество осадков также предполагается около нормы, меньше их выпадет только по западу.

В первой и во второй декадах ночные температуры будут колебаться от +13 до +18 градусов, днём ожидается в пределах +27...+32°С.

«Однако в конце первой и второй декады в регион придёт небольшое похолодание. В этот период ночью будет от +7 до +12 градусов, а днём воздух не прогреется сильнее +20...+25°С», — сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

В третьей декаде ночные температуры будут колебаться от +4...+9 до +10...+15 градусов. Днём столбики термометров покажут отметки от +15...+20°С до +22...+27°С.

Заморозков в августе пока не ожидается, но в дальнейшем прогноз ещё будет уточняться, отметила Людмила Сырых. Это связано с отсутствием в настоящее время методов надёжных долгосрочных прогнозов. Поэтому полностью на него надеяться нельзя, подчеркнула синоптик.

«Вообще, заморозки для конца лета в Сибири — это нормальное явление. Чаще всего они бывают в третьей декаде августа. Просто последние два года в августе их не было и мы к этому привыкли. Однако нужно готовиться к тому, что они могут быть. Месячный прогноз будет уточняться прогнозами на декаду и на более краткосрочный период, которые имеют большую оправданность», — сказала Людмила Сырых.