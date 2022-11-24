Льготный автокредит: какую машину можно купить и кто его может получить?

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год, сообщает пресс-служба Минпромторга. Благодаря ей можно приобрести машину с хорошей скидкой. Кто может воспользоваться этой программой и на каких условиях, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Кто может купить автомобиль по программе льготного кредитования?

Если у вас в собственности никогда ранее не было автомобиля, есть все шансы купить новую машину по программе льготного автокредитования. Также под действие программы попадают семьи, в которых есть минимум один ребёнок в возрасте до 18 лет. Приобрести со скидкой машину могут учителя, медики и военнослужащие (и мобилизованные тоже), в том числе члены из семей, а также пенсионеры, проходившие службу в вооружённых силах. В список потенциальных участников программы входят граждане, у которых ранее никогда в собственности не было автомобиля. Кроме того, льготы распространяются и на тех, кто сдаёт автомобиль старше шести лет в трейд-ин (обмен старой машины на новую с доплатой, — прим. ред.). при условии, что владел им не менее года.

Я могу выбрать любой автомобиль по своему желанию или есть какие-то ограничения?

Да, ограничения есть. Например, купить грузовик не получится. Речь идёт только о легковых и лёгких коммерческих авто, но не любого производства, а только российской сборки. Выбирать придётся из линеек Lada, УАЗ, ГАЗ. Также под условия программы автокредитования попадают автомобили китайского бренда Haval, собираемые в Тульской области, и электромобили Evolute липецкого завода «Моторинвест».

Есть ограничения и по максимальной стоимости машины. Она, по условиям программы, не может быть дороже двух миллионов рублей.

Сколько можно сэкономить благодаря этой программе?

Экономия хорошая. В этом году условия программы были улучшены, и скидка выросла с 10 до 20%. А для жителей Дальневосточного федерального округа она ещё больше — 25%.

Кроме того, доступна и скидка на покупку электрокаров российского производства. Она составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей.

По данным Минпромторга, с начала года до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объём предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 миллиарда рублей, ожидаемый объём продаж — не менее 50 тысяч автомобилей, сообщает РИА Новости.