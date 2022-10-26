Когда День народного единства и как мы будем отдыхать?

Совсем скоро в России будут отмечать День народного единства. Это довольно молодой праздник, по случаю которого в стране объявляют официальный выходной.

О том, когда День народного единства в 2022 году, что это за праздник и как мы будем отдыхать, — в материале amic.ru.

Когда День народного единства в 2022 году?

4 ноября. Дата праздника не меняется год от года и официально закреплена в календаре. В 2022 году этот день выпадает на пятницу.

Чему посвящён этот праздник?

Как следует из названия праздника, главная его тема — единство народов, живущих на территории нашей страны. Авторы законопроекта, которые утверждали День народного единства, описывали его как «сплочённость всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Дата тоже выбрана не случайно. 4 ноября 1612 года произошло очень важное для нашей страны событие. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из Москвы польских интервентов. Тогда более 10 тысяч человек из самых разных сословий страны объединились и смогли победить врага. Считается, что этой победой завершилось Смутное время. После этого в России избрали нового царя — Михаила Фёдоровича из династии Романовых.

Праздник появился в 2005 году. С предложением его ввести выступил Межрелигиозный совет России, инициативу поддержали и комитет Госдумы по труду и соцполитике, и Патриарх Московский. Также этот 4 ноября считается в стране Днём воинской славы.

Как мы будем отдыхать в 2022 году на День народного единства?

Поскольку День народного единства выпадает на пятницу, отдыхать мы будем три дня: 4, 5 и 6 ноября. В понедельник, 7 ноября, нужно будет выходить на работу.