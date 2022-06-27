Ливни, грозы и град. Сколько в Алтайском крае продлится сезон дождей?

Неустойчивая погода с грозами и ливнями ожидается в Алтайском крае на этой рабочей неделе, с 27 июня по 1 июля, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

«Штормовая погода сохранится в ночь на 28 июня по восточным районам. Здесь пройдут дожди, местами ливневые, грозы. В предгорьях возможен град и шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду. Ночью ожидается +8...+13 градусов, по юго-востоку будет на пять градусов теплее, днём — от +21 до +26», — рассказала синоптик.



Следующая волна неблагоприятных погодных условий, которые с большой долей вероятности перейдут в штормовой ветер, в регионе ожидается в ночь на 30 июня. Ей будет предшествовать повышение температуры 29 июня: ночью — до +10...+15°С, днём — до +28...+33°С.

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«Затем в ночь на четверг с прохождением холодного фронта начнутся неблагоприятные погодные условия. И вновь ожидаются дожди, ливни, грозы, усиление ветра. Возможно локальное выпадение града. Температура воздуха ночью 30 июня составит +11...+16 градусов, местами по западу столбики термометров опустятся до +6, днём воздух прогреется до +21...+26 градусов», — говорит Людмила Сырых.

В дальнейшем в Алтайском крае установится комфортная летняя погода преимущественно без осадков. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют от +8 до +13 градусов, днём столбики термометров покажут от +19 до +25°С. Такая погода сохранится и на выходных.