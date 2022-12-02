Правда ли, что должников по кредитам временно не будут штрафовать и выселять из квартир?

Банк России выпустил обширный список мер для поддержки банковского сектора в 2023 году. ЦБ РФ отменил часть послаблений, которые вводились для кредитных организаций в 2022 году из-за сложной экономической обстановки. Кроме того, в документе есть и рекомендации, как банкам следует вести себя с должниками. Напомним, в 2022 году правительство страны вводило мораторий на начисление штрафов и принудительную продажу имущества.

О том, что ждёт должников по кредитам в 2023 году, — в рубрике «Вопрос-ответ».

Что рекомендовал Центробанк по поводу должников по кредитам в 2023 году?

Банк России рекомендует российским кредитным организациям продолжать лояльно относиться к должникам и в 2023 году. Банкам предлагается не начислять неустойки, пени и штрафы по кредитам и ипотекам.

Как банкам рекомендуют вести себя с должниками по ипотеке?

В отношении таких должников предлагается приостановить все процедуры принудительного выселения из помещений, на которые было обращено взыскание.

Другими словами, Центробанк рекомендует не выселять должников из их ипотечных квартир.

Значит ли это, что в 2023 году должнику не смогут начислять штрафы или принудительно выселить его из квартиры?

Увы, нет. Это только рекомендация, которую Банк России адресовал всем кредитным организациям страны. На данный момент нет никаких жёстких указаний на соблюдение этой установки. Так что каждый банк будет самостоятельно решать, как вести себя с должниками.

Что Банк России предлагает делать с должниками вместо штрафов и выселения?

Вместо этого ЦБ РФ предлагает проводить для должников реструктуризацию кредита.

Может ли реструктуризация ухудшить кредитную историю?

Из рекомендаций Центробанка следует, что реструктуризация в 2023 году не должна отрицательно сказываться на кредитной истории должника.

В течение какого времени будут действовать рекомендации Центробанка?

Рекомендации, которые выпустил Банк России, распространяются на весь следующий год, до 31 декабря 2023-го.