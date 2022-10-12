Правда ли, что в России началась вторая волна частичной мобилизации?

Сразу в двух областях России — Ростовской и Курской — сообщили о том, что получили второе мобилизационное задание. Хотя ранее они, как и другие главы регионов, отчитывались о выполнении плана от Минобороны. Из-за этого в Сети заговорили о возможном начале второй волны частичной мобилизации. Многие задаются вопросом, сколько вообще может быть этих волн. Тем не менее некоторые представители власти уже прояснили ситуацию.

О том, началась ли вторая волна частичной мобилизации в России, — в материале amic.ru.

Какие регионы получили новое мобилизационное задание?

Первым об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, 10 октября об этом же заявили и в Курской области. Там на 100% выполнили первое мобилизационное задание и уже получили второе, сообщил в ходе оперативного совещания вице-губернатор Алексей Смирнов. Его слова передаёт «Ъ».

Некоторые СМИ и Telegram-каналы поспешили заявить, что в России стартовал второй этап частичной мобилизации.

Правда ли, что начался второй этап частичной мобилизации в России?

Нет. По крайней мере, эту информацию опровергает Telegram-канал «Война с фейками», который ссылается на источник в Минобороны.

«Это всё та же частичная мобилизация, указ о которой президент России подписал 21 сентября», — говорится в сообщении.

Сколько может быть волн частичной мобилизации?

Никаких волн и этапов вообще нет, утверждает «Война с фейками». Частичная мобилизация — процесс непрерывный. Длиться он будет, пока не мобилизуют необходимое количество человек.

«Говорить о второй, третьей и прочих волнах мобилизации некорректно», — сообщил Telegram-канал.

Позднее об этом же сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он тоже настаивает, что никаких этапов частичной мобилизации не существует.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то „выполнил первый этап“ или „перешёл ко второму этапу“ говорить тоже не приходится. Идёт частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Тогда почему регионам выдают второе мобилизационное задание?

По данным Telegram-канала «Война с фейками», Минобороны корректирует мобилизационное задание для регионов, исходя из нынешней ситуации с призывом. Так, чтобы получить не только нужное количество людей, но и правильное распределение военно-учётных специальностей.

«Поскольку большую часть из них уже мобилизовали, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учётных специальностей. В связи с этим проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами», — сообщает издание со ссылкой на источник в Минобороны.

Кроме того, утверждает Telegram-канал, в некоторых регионах частичную мобилизацию приостановили, чтобы не перегружать военкоматы. Призыв возобновляется, когда набранная группа мобилизованных отправляется в учебные центры, поясняет источник.

«Некоторые губернаторы называют это второй волной, но это не так», — говорится в сообщении.

Кроме того, говорится в публикации, часть мобилизованных возвращается домой, если выясняется, что человек не подходит под критерии призыва. Этих призывников тоже нужно заменить подходящими «запасниками», поэтому мобилизационное задание корректируется.

Сколько человек планируют мобилизовать в России?

Как утверждают Telegram-канал «Война с фейками» и официальный портал «Объясняем.рф», с начала частичной мобилизации ничего не поменялось.

«Её количественные показатели не поменялись, как и говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч человек, это около 1% от общего мобилизационного резерва России», — говорится в сообщении.