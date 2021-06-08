Тыкай и жамкай. Что такое поп-ит и симпл-димпл и почему все без ума от этих штуковин?

Откуда взялись эти игрушки и почему они так популярны?

Делают их, кстати, уже давно. Например, на Aliexpress и поп-ит и симпл-димпл начали продавать больше двух лет назад. Только вот спросом и популярностью они не пользовались. А в феврале 2021 года всё изменилось.

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Общество Более половины россиян испытали стресс в 2021 году

В TikTok и других соцсетях стали появляться видео с этими игрушками: всё больше и больше. Уже весной видеоролики с хештегом #popit в сумме набрали более 3,2 млрд просмотров, #попит – более 460 млн, #simpledimple – 117 млн, #симплдимпл – 185 млн, сообщили ТАСС в российском офисе TikTok.

"Что там такого можно снять с этими поп-итами?" – спросите вы. В видео показывают свои коллекции антистресс-игрушек (порой – огромные) и какие игры с ними можно придумать. Самое простое – кто быстрее нажмёт все кнопочки на игрушке. Или, например, люди стараются "настучать" на этой безделушке какую-нибудь мелодию. Или по команде стараются нажать на кнопки сразу двумя, тремя или вообще пятью пальцами.

Кроме того (куда без этого в соцсетях) люди постят мемы, а также в шуточной форме обыгрывают повальное увлечение поп-итами и симпл-димплами. В общем, бешеная волна популярности. Практически такая же, какая случилась со спиннерами несколько лет назад.

И теперь уже продавцам не приходится ломать голову, как продать простую антистресс-игрушку. И поп-ит, и симпл-димпл разлетаются как горячие пирожки.