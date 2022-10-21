Ветер, дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Алтайском крае с 22 по 24 октября?

Усиление ветра и дожди различной интенсивности, которые местами будут переходить в мокрый снег, 22 и 23 октября прогнозируют синоптики в Алтайском крае. Если в субботу осадки ожидаются преимущественно в северных и восточных районах, то уже днём в воскресенье они затронут большую часть региона, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова.

«На дорогах вероятны гололёдные явления в виде отложения мокрого снега и гололедицы на дорогах. Ветер начнёт усиливаться во второй половине дня 22 октября и сохранится до утра понедельника. Порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, местами ветер усилится до 25-28 м/с», — рассказала синоптик.

Ночью 22 октября столбики термометров по краю покажут от +4 до +9 градусов, днём будет от +14 до +19 градусов. В ночь на воскресенье ожидается +7...+12, по северо-западу будет прохладнее, там от +1 до +6. Днём 23 октября воздух не прогреется выше +12...+17, по северо-западу — от +5 до +10.

«С понедельника существенное понижение температур начнётся по всему краю: до 0...-5 — ночью и 0...+5 — днём. Такая прохладная погода сохранится всю первую половину новой рабочей недели», — говорит Наталья Кобякова.